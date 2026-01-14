太子集團創辦人被押解後 陸公安部高官赴柬埔寨商討打擊詐騙

太子集團創辦人陳志8日自柬埔寨被押解中國後，中國公安部長助理劉忠義率團前往柬埔寨，13日與柬埔寨移民總局長宋威斯納（SokVeasna）舉行工作會談。雙方同意，將加大對柬埔寨境內網路詐騙犯罪的打擊力度。

柬埔寨高棉日報報導，柬中雙方13日舉行的這場會談，

內容包括進一步深化執法協作、聯合打擊跨國違法犯罪等議題。

根據報導，雙方在會談中一致同意，將在現有合作機制基礎上，進一步加強柬中兩國執法領域交流與協作，持續加大對在柬埔寨從事網路詐騙等跨國犯罪活動的打擊力度，共同維護地區安全與社會穩定。

法新社13日報導，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局（NRPC）12日深夜宣布，勒令太子集團在首都金邊的4處、在沿海施亞努市（Sihanoukville）的1處大型公寓和房屋建案暫停銷售，對太子集團再度形成打擊。

根據報導，位在金邊的社區「太子幸福廣場」（Pinnacle Residence）員工13日表示，這一建案的銷售辦公室已經關閉。

在此之前，陳志8日下午在柬埔寨配合下，被中國警方押解回中國。中國公安部並表示，將公開通緝首批陳志犯罪集團的骨幹成員，緝捕歸案。

美國司法部2025年10月14日指控，陳志主導柬埔寨多個園區，迫使遭販運的勞工從事加密貨幣詐騙，非法獲利高達數十億美元，因此查扣他名下約12萬枚比特幣、價值約150億美元的詐騙所得，並將太子集團列為「跨國國犯罪組織」，且對他及多名相關個人和實體執行制裁，成為美國司法部歷來規模最大的沒收行動。