香港新一屆立法會首次大會 聚焦宏福苑大火災後善後與改革

香港新一屆立法會星期三召開首次大會，會議焦點在大埔宏福苑大火災後，災民支援及災後重建。港府提出相關議案和維修工程改善建議，多名立法會議員質疑原址重建的可行性。

香港立法會首次大會，港府政務司司長陳國基提出有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，以及多項維修工程的改善建議，包括加強市建局角色，將制定顧問公司及承建商的預選名單，在名單內才能參與招標。還要求所有申領政府維修資助的大廈，必須參與招標妥，由市建局為業主立案法團，決定招標、評標及中標結果。

當局還研議，建筑地盤禁煙。陳國基說，計劃修訂建築地盤安全規例，在建築地盤嚴禁吸煙，預計數周內可以提交立法會審議。將制定棚架相關工作守則，會規定踢腳板的物料要求。此弱港府還提出修訂建築物條例，要加強樓宇維修抽查、檢視建築物料及檢測機制。港府還建議訂立與搭棚維修樓宇的安全距離，屋宇署要設立機制，協調樓宇維修的工程工期。港府計劃提出修例，加強消防處規管權力，須獲處方批准才可關閉主要消防裝備，並引入物業管理公司在大廈消防措施的法定責任。

香港政府已就宏福苑長遠安置諮詢業主，首屆立法會大會，多名議員提出安置方面的質疑。金融界議員陳振英在大會上說，原址重建需時長，不利居民重建生活，最靈活的方案，是由香港政府統一收購宏福苑業權，居民收取現金後自行選擇安置安排。但收購業權要約六十億港元，動用公帑要小心衡量，建議政府繼續動員社會募捐，加上集中處理保險等，預計政府最終補貼金額只需約二十億港元。

選委界議員林筱魯則稱，原址重建「完全是另一回事」，指釐清災後物業的產權不容易，認為短時間內順利收回百分百業權的機會是近乎零，長時間亦未必能完成，香港政府需要深入思考分析樓宇維修和物業管理的改革，當中牽涉千絲萬縷的問題。

港府政務司司長陳國基還披露，宏福苑大火後，截至一月十三日有三千六百五十九人居住在過渡性房屋，另外二百一十二人仍然居住在酒店，五百三十人居住青年宿舍。

香港特首李家超也出席大會發言，是香港立法會成立近二十八年來，特首首次在立法首次大會會議前發言。李家超在發言中表態，宏福苑大火會問責到底，不論高層基層都按事實追責懲處。港府亦會推動改革，不允許同類事件再發生。

他稱香港政付將動議提出受影響居民長遠居住安排建議，既要考慮受影響家庭的意願，亦考慮善用資源，要情理法兼備。香港政府已收集居民初步意向，會盡快敲定安置方案，讓居民早日定居。