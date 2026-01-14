國台辦再稱懲治台獨 陸委會指「不具實質意義」：ROC、PRC互不隸屬

大陸日前將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日稱，「台灣是中國的台灣」，將對台獨分子採取一切必要的懲治措施，並指「絕不手軟」。陸委會回應指，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。

朱鳳蓮上午在例行記者會表示，「台灣是中國的台灣」，台獨分子分裂國家、破壞兩岸關係，將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃「國家」法律的制裁，並稱大陸將「絕不姑息、絕不手軟」。

此外，針對日本維新會中國大陸裔參議員石平日前訪台，並指他的到訪說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，朱鳳蓮亦批評稱，賴清德夥同個別民族敗類、宵小之輩上演鬧劇，炮製、散布台獨分裂謬論，令人不齒。

對於國台辦前述發言，陸委會14日下午透過書面回應指，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，中共所謂的「懲治措施」不具任何實質意義。國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾。