海基會新董座拓新局？國台辦重申九二共識 陸委會引佛經籲：放下執念

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
總統任命蘇嘉全出任海基會董事長，大陸國台辦14日上午重申九二共識，陸委會引用佛經回應，喊話對岸放下執念。圖／本報系資料照片
賴清德總統任命蘇嘉全出任海基會董事長。大陸國台辦14日上午重申，只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。對此，陸委會引用佛經回應，喊話對岸放下執念。

陸委會14日下午透過書面表示，海基會於1991年成立，兩岸之後藉由海基會、海協會展開互動、交流與協商，當時中共所謂的「一個中國」原則的「九二共識」，還沒被創造出來。從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。

陸委會並表示，如同六祖惠能大師所言：「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

針對蘇嘉全出任海基會董事長，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日在例行記者會上表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎。只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

總統府發言人郭雅慧13日表示，總統任命歷任立法院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任海基會董事長，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

陸委會13日表示，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

