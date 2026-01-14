快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

中共中紀委全會公報：堅決糾治急功近利「翻燒餅」、政績工程

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共20屆中央紀律檢查委員會第5次全體會議12至14日在北京舉行，中共總書記習近平等7名中央政治局常委均出席會議。圖為2025年1月二十屆中紀委第四次全會。新華社
中共20屆中央紀律檢查委員會第5次全體會議12至14日在北京舉行，中共總書記習近平等7名中央政治局常委均出席會議。圖為2025年1月二十屆中紀委第四次全會。新華社

為期3天的中共中紀委全體會議14日閉幕，全會公報提出要嚴肅糾治思想上的自由主義，組織上的宗派主義，同時持續整治形式主義、官僚主義，堅決糾治臨近換屆等待觀望不作為，換屆後急功近利「翻燒餅」、搞「政績工程」等突出問題。

同時，要繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗。

新華社報導，中共20屆中央紀律檢查委員會第5次全體會議12至14日在北京舉行，中共總書記習近平等7名中央政治局常委均出席會議。

全會提出，2026年是「十五五」開局之年，也是中共成立105周年。做好今年工作，要持之以恆推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐，持續開展「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動，推進新時代新征程紀檢監察工作高品質發展，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障。

全會也提出六個「強化」：第一，強化政治監督，推動全黨凝心聚力實現「十五五」時期目標任務。推動加強中共的創新理論武裝，引導中共黨員幹部增強使命意識，做到篤信、務實、擔當、自律；

第二，強化正風肅紀，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果。對以調研考察、開展黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題嚴肅查處。持續整治形式主義、官僚主義，堅決糾治臨近換屆等待觀望不作為，換屆後急功近利「翻燒餅」、搞「政績工程」等突出問題，推動為基層減負；

第三，強化標本兼治，用好一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略抓手。繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗。協助中共中央修訂「中國共產黨黨內監督條例」，深入落實關於加強對「一把手」和領導班子監督的意見，推動科學授權、正確用權、有效制權；

第四，強化執紀執法為民，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治；

第五，強化政治巡視，增強巡視監督震懾力、穿透力、推動力；

第六，強化鐵軍意識，不斷提高紀檢監察工作規範化法治化正規化水準。協助黨中央修訂「中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則」，強化法治意識、程式意識、證據意識，做到作風過硬。永葆敬畏之心，完善內部權力制約機制和管理監督體系，國家監委向全國人大常委會報告專項工作，主動接受監督，堅決防治「燈下黑」，做到廉潔過硬。

中共 意識

延伸閱讀

彰化市大埔路畫設人行道滿1年 車禍下降仍居全縣易肇事路段首位

矯情？水太深？青海工程評標 爆4專家「餓暈」了拒評

汐止康寧街邊坡去年10月崩塌危及人車住家 市府趕農曆年前完成搶修

台中汙水接管戶數突破32萬戶 六都處理率成長幅度第一

相關新聞

海基會新董座拓新局？國台辦重申九二共識 陸委會引佛經籲：放下執念

賴清德總統任命蘇嘉全出任海基會董事長。大陸國台辦14日上午重申，只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制...

中共中紀委全會公報：堅決糾治急功近利「翻燒餅」、政績工程

為期3天的中共中紀委全體會議14日閉幕，全會公報提出要嚴肅糾治思想上的自由主義，組織上的宗派主義，同時持續整治形式主義、...

香港宏福苑大火後 當地官員：原址重建預料需9至10年

香港宏福苑去年11月發生奪命大火，7座大樓嚴重焚毀。港府官員今天表示，原址重建可能需要9至10年，其中涉及處理產權及法律...

暌違10年返京 艾未未對中國無一句批評 反轟德官僚威權

知名中國異議藝術家艾未未10年後再度回到中國，近日接受德媒訪問，談到中國與德國在生活、制度與政治上的差異；他肯定中國生活...

我防中共介選2026、2028 國台辦：每逢台灣選舉民進黨的慣用伎倆

今年台灣將舉辦九合一選舉，總統賴清德日前稱要「反統戰、反滲透、反併吞」，示警境外敵對勢力介入今年「九合一」和2028年2...

蘇嘉全接掌海基會 陸國台辦：兩岸關係不確定 根本原因只有1個

總統賴清德任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任海基會董事長，盼推動兩岸正面交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，只有承認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。