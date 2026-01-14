中共中紀委全會公報：堅決糾治急功近利「翻燒餅」、政績工程

為期3天的中共中紀委全體會議14日閉幕，全會公報提出要嚴肅糾治思想上的自由主義，組織上的宗派主義，同時持續整治形式主義、官僚主義，堅決糾治臨近換屆等待觀望不作為，換屆後急功近利「翻燒餅」、搞「政績工程」等突出問題。

同時，要繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗。

新華社報導，中共20屆中央紀律檢查委員會第5次全體會議12至14日在北京舉行，中共總書記習近平等7名中央政治局常委均出席會議。

全會提出，2026年是「十五五」開局之年，也是中共成立105周年。做好今年工作，要持之以恆推進全面從嚴治黨，持續深化正風肅紀反腐，持續開展「紀檢監察工作規範化法治化正規化建設年」行動，推進新時代新征程紀檢監察工作高品質發展，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障。

全會也提出六個「強化」：第一，強化政治監督，推動全黨凝心聚力實現「十五五」時期目標任務。推動加強中共的創新理論武裝，引導中共黨員幹部增強使命意識，做到篤信、務實、擔當、自律；

第二，強化正風肅紀，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果。對以調研考察、開展黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題嚴肅查處。持續整治形式主義、官僚主義，堅決糾治臨近換屆等待觀望不作為，換屆後急功近利「翻燒餅」、搞「政績工程」等突出問題，推動為基層減負；

第三，強化標本兼治，用好一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略抓手。繼續起底清理，深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗。協助中共中央修訂「中國共產黨黨內監督條例」，深入落實關於加強對「一把手」和領導班子監督的意見，推動科學授權、正確用權、有效制權；

第四，強化執紀執法為民，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治；

第五，強化政治巡視，增強巡視監督震懾力、穿透力、推動力；

第六，強化鐵軍意識，不斷提高紀檢監察工作規範化法治化正規化水準。協助黨中央修訂「中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則」，強化法治意識、程式意識、證據意識，做到作風過硬。永葆敬畏之心，完善內部權力制約機制和管理監督體系，國家監委向全國人大常委會報告專項工作，主動接受監督，堅決防治「燈下黑」，做到廉潔過硬。