香港宏福苑大火後 當地官員：原址重建預料需9至10年

中央社／ 台北14日電
香港大埔宏福苑火災造成多人傷亡。圖／法新社
香港宏福苑去年11月發生奪命大火，7座大樓嚴重焚毀。港府官員今天表示，原址重建可能需要9至10年，其中涉及處理產權及法律問題；並指大樓雖然沒有即時倒塌風險，但相信未來要拆除的可能性甚高。

香港宏福苑8座大樓中，有7座大樓於2025年11月的大火中被嚴重燒毀。港府先前向宏福苑居民發放問卷，了解居民對長遠安置的意見，當中包括原址重建、收購居民的產權並給予居民現金、在其他地方興建房屋讓居民入住等等。

此前財政司副司長黃偉綸在電台節目中表示，宏福苑原址重建方案「不切實際」，或會將該處改建為社區設施。此番言論引來不少宏福苑居民反彈，批評政府一方面蒐集居民意見，一方面又「先關後門」，指原址重建「不切實際」。

明報及香港01報導，黃偉綸今天在立法會表示，原址重建或需要9至10年，估計居民最快可能要2035或2036年才能入住。他解釋，因為原址重建必須先拆除現有大樓，拆除前要在數年內先處理每個單位的產權及法律問題，挑戰相當大。

房屋局長何永賢表示，火災後宏福苑7座大樓內多處有混凝土爆裂、鋼筋彎曲等情況，鋼筋混凝土構建物未來是否符合負重及防火等性能要求，存在很大的不確定性，「內傷很重」。雖然7座大樓無即時倒塌風險，但相信未來要拆除的可能性甚高。

報導表示，有宏福苑業主（所有權人）代表今天早上到立法會遞交聯署信，表達394戶業主堅持原址重建，希望政府縮短重建年期。

業主代表戴先生表示，堅持原址重建不僅是為了資產，更包含對親人的思念。他透露，有年長的業主希望能將單位給子孫；而痛失雙親的災民將來返回宏福苑，「（當作）返到家裡可以見到爸爸媽媽，那種回憶的感受很重要」。

宏福苑 香港

