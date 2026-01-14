我防中共介選2026、2028 國台辦：每逢台灣選舉民進黨的慣用伎倆

今年台灣將舉辦九合一選舉，總統賴清德日前稱要「反統戰、反滲透、反併吞」，示警境外敵對勢力介入今年「九合一」和2028年2項選舉等。大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，每逢台灣選舉，民進黨的慣用伎倆就是攻擊抹黑大陸、操弄「抗中保台」，以謀取政治私利。

朱鳳蓮認為，這種陰險企圖和卑劣做法早已被看穿，不僅騙不了台灣民眾，更會被台灣民眾唾棄。

至於媒體關切，國台辦如何確保，推動兩岸交流過程中，包括國共論壇，以及與台灣地方政府交流中的相關說法，不被視為介選？

朱鳳蓮對此重申前述說法，並接著重申，大陸的政策是一貫的、明確的，願意與台灣各政黨團體和各界有識之士在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上展開對話溝通，加強交流合作，共同反對台獨，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

記者會上，朱鳳蓮也對被大陸制裁的日本參議員石平訪台，美台軍售等議題表態。她就石平訪台抨擊賴清德伙同「個別民族敗類、宵小之輩」上演鬧劇，炮製散布「台獨」分裂謬論，令人不齒，強調無論什麼小動作，都改變不了「台獨」必然敗亡的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

對於紐約時報報導，美國接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠，朱鳳蓮抨擊，這是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。

至於美國空襲委內瑞拉持續引發討論，美國總統川普受訪說，「中方認為台灣是中國領土的一部分，如何處理台灣問題由中方決定」，以及我立院再度封殺1.25兆特別防務預算等。朱鳳蓮強調「解決台灣問題是中國人自己的事」，民進黨當局「倚外謀獨」，只會淪為外部勢力的「棄子」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，是對台灣民眾安全與利益的現實威脅。

另就大陸招攬台生赴陸是否涉及統戰議題，朱鳳蓮抨擊有關說法完全是無中生有、居心叵測，認為民進黨動輒以「滲透威脅」為藉口大搞「綠色恐怖」，不擇手段阻撓破壞兩岸正常交流交往，特別是一再對正常的學生交流、教育交流貼封條，充分暴露其頑固謀獨挑釁、蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。