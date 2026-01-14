快訊

蘇嘉全接掌海基會 陸國台辦：兩岸關係不確定 根本原因只有1個

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
賴總統任命台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。本報系資料照片
賴總統任命台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。本報系資料照片

總統賴清德任命前台灣日本關係協會會長蘇嘉全，出任海基會董事長，盼推動兩岸正面交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。

朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎。

至於日前展望兩岸關係時，海基會坦言2026年是高度不確定的情況，但仍會盡最大努力、秉持最大善意，促進兩岸甚至兩會恢復對話，前提是不預設任何政治前提，且須在台灣人民有共識的基礎上進行。

朱鳳蓮回應，如果說兩岸關係不確定，根本原因只有一個，就是因為民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。解決的辦法是確定的。

她認為，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（台灣）的主流民意，也是兩岸同胞的共同願望。她重申，只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會就能重啟對話協商機制，兩岸關係就能重回和平發展的正確軌道。

兩會 海基會

