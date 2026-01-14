甜點命名「青提」遭指大陸用語被炎上 國台辦批綠操弄「去中國化」

近期民眾或店家使用大陸慣用語引發輿論爭議，甚至造成相互攻擊，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日對此抨擊，根本原因就在於民進黨當局上台以來，出於謀獨本性，處心積慮地操弄「去中國化」，妄圖割裂兩岸的歷史文化連接，蒙蔽誤導台灣民眾。

對於民進黨秘書長徐國勇示警，不自覺使用大陸用詞可能是文化滲透、影響認知偏差，坊間也持續有相關討論，甚至店家因此遭到「炎上」，朱鳳蓮14日主持國台辦記者會時，做出上述表示。

朱鳳蓮說，可能大家也都注意到，近期有台灣的甜品店，因為使用了「青提」2個字來標識綠葡萄，遭到網路霸凌，也有百貨店因為售賣印有簡體字的作業袋，而遭到綠營網軍的攻擊。

她稱，台灣社會為什麼會一再的出現這種非理性，甚至是病態的現象？根本原因就在於民進黨當局上台以來，出於謀獨本性，處心積慮地操弄「去中國化」，妄圖割裂兩岸的歷史文化連接，蒙蔽誤導台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混亂和國家認同扭曲。

朱鳳蓮抨擊，民進黨強推台獨課綱和教材，刪除漢人表述、在路名上做政治文章，又將台灣民眾日常生活中使用大陸用語渲染為文化滲透，甚至與所謂的堅守台灣主體性掛鉤，種種做法用心險惡荒唐可笑。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化是兩岸同胞的最大公約數，兩岸同胞「說中國話、寫中國字、過中國節」是刻在骨子裡的基因，何來所謂的滲透？民進黨當局以台獨史觀割裂中華文化，惡意抹黑兩岸之間正常自然的文化交流，操弄文化台獨去中國化，數典忘祖，不得人心。

她說，大陸的立場還是非常明確，將與台灣同胞一道持續的推進兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化，共同推動中華文化創造性轉化和創新性發展。做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，不斷增強「做中國人」的志氣、骨氣、底氣，不斷增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。