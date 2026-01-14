快訊

當2幼童面前殺死他們父母 高雄男仍不認罪！二審今判2個死刑

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

頻列「台獨頑固分子」還強調終身追責 陸國台辦：台獨越狂繩子越緊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊。記者陳政錄／攝影

大陸國台辦上周宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇，我陸委會強調，中共對台灣不具任何司法管轄權，其法律對台灣人民也完全沒有拘束力。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，大陸將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責，「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊」。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行新聞發布會，會上前2個提問的大陸媒體，均提及上周國台辦宣布對劉、鄭、陳3人採取的措施，而我政府強調大陸對台無管轄權，國台辦有何評論。

對此，朱鳳蓮重申，「台灣是中國的台灣」，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。「台獨」頑固分子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

她說，依法懲治「台獨」頑固分子、打手幫凶，是捍衛大陸國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。我們奉義而行、依法而行，絕不姑息、絕不手軟。

她喊話，希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分子的害台本性、險惡用心、醜惡嘴臉，堅決與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

朱鳳蓮又稱，「台獨」分子分裂國家、破壞兩岸關係，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。「台獨」分子在「台獨」絕路上越瘋狂，反「獨」的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

朱鳳蓮另對立院內政委員會日前審查「反滲透法」修正草案，陸委會強調「反滲透法」目前所規定的罪刑遠遠不夠等論述做出回應。她抨擊「反滲透法」是民進黨當局炮製的打壓政治異己、恐嚇台灣民眾、謀取一黨私利的政治工具，是一部不折不扣的「惡法」，出於謀「獨」本性，處心積慮修改這部「惡法」，是要進一步仗「惡法」施惡行，變本加厲阻限兩岸交流、升高對立對抗，損害台灣民眾言論和人身自由，製造「綠色恐怖」。

台獨 國台辦 朱鳳蓮

延伸閱讀

國共論壇傳月底舉辦 陸國台辦今天回應了

國台辦列女檢察官陳舒怡是「台獨打手」 律師公會：其心可議

遭國台辦列台獨頑固份子 鄭英耀：繼續推動愛國教育、守護民主自由

國台辦新增台獨頑固份子 王世堅斥無聊：我可列十大好戰分子

相關新聞

美國施壓伊朗 陸學者：川普沒膽對中國加徵25%關稅

美國總統川普12日宣布，凡與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵25%關稅，但川普是否真的會對伊朗主要貿易夥伴...

國共論壇傳月底舉辦 陸國台辦今天回應了

暌違9年的國共論壇傳出擬於本月底舉辦，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，「如果有這方面的信息（訊息），我們會即時發布」，...

我駐韓代表指「一中」不一定是中華人民共和國 陸駐韓使館回應了

針對南韓總統李在明日前表態，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場，我駐南韓代表丘高偉稱「一個中國」並不必然等同於中華人民共...

頻列「台獨頑固分子」還強調終身追責 陸國台辦：台獨越狂繩子越緊

大陸國台辦上周宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇，我陸委會強調，中共...

春哥侃陸／世界真變了 智庫戰略報告揭北京重判大勢

中共決策層一直認定全球大變，但開年前後還是有未能預料的急變。急變自然會刺激出政策調整，甚至重大戰略轉移。北京傳中共決策層已有新的大勢判斷，習近平在中紀委全會上最新講話，提出要「保障黨中央重大決策部署落到實處」，還是引來一些震動。

蘇嘉全接海基會董座 總統盼推進兩岸正面交流

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧昨（13）日表示，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。