頻列「台獨頑固分子」還強調終身追責 陸國台辦：台獨越狂繩子越緊

大陸國台辦上周宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇，我陸委會強調，中共對台灣不具任何司法管轄權，其法律對台灣人民也完全沒有拘束力。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，大陸將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責，「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反獨的繩索就勒得越緊」。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行新聞發布會，會上前2個提問的大陸媒體，均提及上周國台辦宣布對劉、鄭、陳3人採取的措施，而我政府強調大陸對台無管轄權，國台辦有何評論。

對此，朱鳳蓮重申，「台灣是中國的台灣」，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。「台獨」頑固分子、打手幫凶分裂國家、破壞兩岸關係、損害同胞利益福祉，被依法懲治、終身追責是咎由自取。

她說，依法懲治「台獨」頑固分子、打手幫凶，是捍衛大陸國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。我們奉義而行、依法而行，絕不姑息、絕不手軟。

她喊話，希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分子的害台本性、險惡用心、醜惡嘴臉，堅決與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

朱鳳蓮又稱，「台獨」分子分裂國家、破壞兩岸關係，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。「台獨」分子在「台獨」絕路上越瘋狂，反「獨」的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場。

朱鳳蓮另對立院內政委員會日前審查「反滲透法」修正草案，陸委會強調「反滲透法」目前所規定的罪刑遠遠不夠等論述做出回應。她抨擊「反滲透法」是民進黨當局炮製的打壓政治異己、恐嚇台灣民眾、謀取一黨私利的政治工具，是一部不折不扣的「惡法」，出於謀「獨」本性，處心積慮修改這部「惡法」，是要進一步仗「惡法」施惡行，變本加厲阻限兩岸交流、升高對立對抗，損害台灣民眾言論和人身自由，製造「綠色恐怖」。