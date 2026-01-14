美國施壓伊朗 陸學者：川普沒膽對中國加徵25%關稅

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國總統川普12日宣布，凡與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵25%關稅。截自社群媒體上流傳影片的截圖顯示，儘管伊朗伊官方壓力度不斷加大，但本月9日在伊朗首都德黑蘭仍有抗議者持續走上街頭。（美聯社）
美國總統川普12日宣布，凡與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵25%關稅，但川普是否真的會對伊朗主要貿易夥伴—中國大陸加徵關稅？對此，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，「川普沒有膽量對中國額外加徵25%的關稅；如果他真這麼做，中國會進行反擊，而他將付出代價。」

《金融時報》表示，美國即刻生效的這項徵稅措施，可能波及中國、印度等多個國家。數據顯示，除最大貿易夥伴中國外，印度、土耳其、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、巴西及伊拉克等均名列伊朗主要貿易夥伴名單。俄羅斯也於2025年與伊朗簽署新的自由貿易協定，以此提振雙邊貿易規模。

CNN則指出，川普此番表態意味著，作為伊朗和美國主要貿易夥伴的中國，其輸美商品的進口成本可能將「大幅攀升」。

對此，大陸網路媒體《觀察者網》報導，吳心伯稱，在川普2017年至2021年的首個總統任期內，伊朗曾成為中美關係的引爆點。當時華盛頓不斷收緊對德黑蘭的制裁，並以「向伊朗出售技術」為由將中國企業列入重點打擊名單。如今川普再次將伊朗列為目標，如果這一關稅措施實施，中國對美出口商品面臨的關稅將超過70%，高於中美去年10月達成協議、同意緩和貿易衝突之前的關稅水平。

目前尚不清楚川普會針對哪些與伊朗存在商業往來的國家，他也未點名中國，吳心伯指，「況且這位美國總統過去也曾發表過一些可能顛覆美國外交政策的隨意言論，但最終並未付諸行動。」

《觀察者網》指出，中國海關數據顯示，近年來中國已大幅減少伊朗商品的進口量。去年前11個月，中國僅自伊朗進口29億美元商品，而川普首任總統期間的2018年，這一數字曾達到210億美元的峰值。

「中方會戳穿川普的虛張聲勢」，吳心伯說，「我可以向你保證，川普沒有膽量對中國額外加徵25%的關稅；如果他真這麼做，中國會進行反擊，而他將付出代價。」

大陸外交部發言人毛寧13日在例行記者會上回應川普關稅威脅時則表示，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護自身的正當合法權益。

