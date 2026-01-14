快訊

當2幼童面前殺死他們父母 高雄男仍不認罪！二審今判2個死刑

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

國共論壇傳月底舉辦 陸國台辦今天回應了

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮14日主持國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮14日主持國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影

暌違9年的國共論壇傳出擬於本月底舉辦，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，「如果有這方面的信息（訊息），我們會即時發布」，她同時重申，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往。綜上，目前國共兩黨均未證實將舉辦國共論壇。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，開放的第3個提問就有大陸官媒關切國共論壇傳出復辦的訊息，以及綠營呼籲國民黨不要配合大陸統戰宣傳，國台辦有何評論等。

朱鳳蓮回應說，大陸們的立場很明確，我們願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

她接著說，如果有這方面的訊息，我們會即時發布。

朱鳳蓮強調，需要指出的是，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖依外謀獨、以武謀獨，不斷造謠污蔑、阻撓破壞正常的兩岸交流交往，煽動反中抗中、製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾謀取政治私利。

朱鳳蓮抨擊，其（指民進黨）所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內（指台灣）主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動蕩不安兵凶戰危的險境。台灣社會各界對此已經表達強烈的不滿，堅決反對。

先前媒體報導，國共論壇傳出將在月底復辦，並由國民黨副主席蕭旭岑帶隊出席，後有國安人士稱，這次國共論壇是在為「鄭習會」鋪陳。對此，雖多方訊息顯示蕭旭岑預計27至29日組團赴陸，但國民黨主席鄭麗文日前受訪也未明確證實復辦論壇，僅表示會持續積極推展兩岸交流，未來有進度或活動甚至「鄭習會」，只要有具體結論，第一時間將向外界說明，不會秘密進行。

國共論壇 國民黨 朱鳳蓮

延伸閱讀

暌違9年「國共論壇」重啟將由傳蕭旭岑率團前往？本尊說話了

被酸擋軍購換國共論壇門票 蕭旭岑：只有民進黨會出賣台積電

蕭旭岑月底帶隊赴國共論壇 牛煦庭：對話可降低衝突風險、會守好立場

蕭旭岑：3月前藍白合完成提名 鄭麗文已在內部會議指示

相關新聞

美國施壓伊朗 陸學者：川普沒膽對中國加徵25%關稅

美國總統川普12日宣布，凡與伊朗做生意的國家，與美國所有商業往來都將被課徵25%關稅，但川普是否真的會對伊朗主要貿易夥伴...

國共論壇傳月底舉辦 陸國台辦今天回應了

暌違9年的國共論壇傳出擬於本月底舉辦，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，「如果有這方面的信息（訊息），我們會即時發布」，...

我駐韓代表指「一中」不一定是中華人民共和國 陸駐韓使館回應了

針對南韓總統李在明日前表態，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場，我駐南韓代表丘高偉稱「一個中國」並不必然等同於中華人民共...

甜點命名「青提」遭指大陸用語被炎上 國台辦批綠操弄「去中國化」

近期民眾或店家使用大陸慣用語引發輿論爭議，甚至造成相互攻擊，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日對此抨擊，根本原因就在於民進黨當...

頻列「台獨頑固分子」還強調終身追責 陸國台辦：台獨越狂繩子越緊

大陸國台辦上周宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，將檢察官陳舒怡列為台獨打手幫兇，我陸委會強調，中共...

春哥侃陸／世界真變了 智庫戰略報告揭北京重判大勢

中共決策層一直認定全球大變，但開年前後還是有未能預料的急變。急變自然會刺激出政策調整，甚至重大戰略轉移。北京傳中共決策層已有新的大勢判斷，習近平在中紀委全會上最新講話，提出要「保障黨中央重大決策部署落到實處」，還是引來一些震動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。