國共論壇傳月底舉辦 陸國台辦今天回應了

暌違9年的國共論壇傳出擬於本月底舉辦，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，「如果有這方面的信息（訊息），我們會即時發布」，她同時重申，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往。綜上，目前國共兩黨均未證實將舉辦國共論壇。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，開放的第3個提問就有大陸官媒關切國共論壇傳出復辦的訊息，以及綠營呼籲國民黨不要配合大陸統戰宣傳，國台辦有何評論等。

朱鳳蓮回應說，大陸們的立場很明確，我們願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

她接著說，如果有這方面的訊息，我們會即時發布。

朱鳳蓮強調，需要指出的是，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖依外謀獨、以武謀獨，不斷造謠污蔑、阻撓破壞正常的兩岸交流交往，煽動反中抗中、製造綠色恐怖，妄圖欺騙台灣民眾謀取政治私利。

朱鳳蓮抨擊，其（指民進黨）所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內（指台灣）主流民意，嚴重損害台灣同胞的切身利益，把台灣推向動蕩不安兵凶戰危的險境。台灣社會各界對此已經表達強烈的不滿，堅決反對。

先前媒體報導，國共論壇傳出將在月底復辦，並由國民黨副主席蕭旭岑帶隊出席，後有國安人士稱，這次國共論壇是在為「鄭習會」鋪陳。對此，雖多方訊息顯示蕭旭岑預計27至29日組團赴陸，但國民黨主席鄭麗文日前受訪也未明確證實復辦論壇，僅表示會持續積極推展兩岸交流，未來有進度或活動甚至「鄭習會」，只要有具體結論，第一時間將向外界說明，不會秘密進行。