我駐韓代表指「一中」不一定是中華人民共和國 陸駐韓使館回應了

針對南韓總統李在明日前表態，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場，我駐南韓代表丘高偉稱「一個中國」並不必然等同於中華人民共和國。中國大陸駐韓使館發言人則稱此言論違反公認的國際關係準則，也挑戰了南韓在中韓建交聯合公報中承諾的一個中國立場，「中韓雙方對這種嚴重錯誤言論都不可容忍、堅決反對。」

陸駐韓使館網站13日晚發布「發言人就『駐韓國台北代表部』人員妄談台灣問題表明嚴正立場」文章聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。1949年10月1日中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所應當地對包括台灣在內的全部領土行使主權。」

該文聲稱，「1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國驅逐出去。1992年中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國一部分的立場。」

陸駐韓使館發言人聲稱，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心。台灣是中國的一個省。圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政。

陸駐韓使館發言人表態指，中方堅決反對任何國家以任何形式同台灣地區發展官方關係或開展具有政治意義的活動。南韓國會議員作為立法機構成員和民意代表，具有官方身分和重要政治影響。我們明確反對南韓國會議員同台方交往，或邀請台機構人員參加活動，「任何政治勢力企圖打『中國牌』謀求政治利益，都不會得逞。任何借台灣問題干擾破壞中韓關係的企圖，相信中韓兩國人民都不會答應。」

該館稱，「當前中韓關係迎來改善發展新機遇，兩國友好合作氛圍明顯上揚。希望中韓雙方珍惜來之不易的良好局面，共同落實好兩國元首重要共識，推動中韓戰略合作夥伴關係乘勢而上更好發展。」