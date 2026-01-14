快訊

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡 11月高雄連唱3天掀搶票戰

聽新聞
0:00 / 0:00

我駐韓代表指「一中」不一定是中華人民共和國 陸駐韓使館回應了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南韓總統李在明。（美聯社）
南韓總統李在明。（美聯社）

針對南韓總統李在明日前表態，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場，我駐南韓代表丘高偉稱「一個中國」並不必然等同於中華人民共和國。中國大陸駐韓使館發言人則稱此言論違反公認的國際關係準則，也挑戰了南韓在中韓建交聯合公報中承諾的一個中國立場，「中韓雙方對這種嚴重錯誤言論都不可容忍、堅決反對。」

陸駐韓使館網站13日晚發布「發言人就『駐韓國台北代表部』人員妄談台灣問題表明嚴正立場」文章聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。1949年10月1日中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所應當地對包括台灣在內的全部領土行使主權。」

該文聲稱，「1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國驅逐出去。1992年中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國一部分的立場。」

陸駐韓使館發言人聲稱，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心。台灣是中國的一個省。圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政。

陸駐韓使館發言人表態指，中方堅決反對任何國家以任何形式同台灣地區發展官方關係或開展具有政治意義的活動。南韓國會議員作為立法機構成員和民意代表，具有官方身分和重要政治影響。我們明確反對南韓國會議員同台方交往，或邀請台機構人員參加活動，「任何政治勢力企圖打『中國牌』謀求政治利益，都不會得逞。任何借台灣問題干擾破壞中韓關係的企圖，相信中韓兩國人民都不會答應。」

該館稱，「當前中韓關係迎來改善發展新機遇，兩國友好合作氛圍明顯上揚。希望中韓雙方珍惜來之不易的良好局面，共同落實好兩國元首重要共識，推動中韓戰略合作夥伴關係乘勢而上更好發展。」

中華人民共和國 南韓

延伸閱讀

南韓總統李在明：韓中日須溝通合作

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

學者：代表權被中共繼承 中華民國無法重返聯合國

相關新聞

我駐韓代表指「一中」不一定是中華人民共和國 陸駐韓使館回應了

針對南韓總統李在明日前表態，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場，我駐南韓代表丘高偉稱「一個中國」並不必然等同於中華人民共...

春哥侃陸／世界真變了 智庫戰略報告揭北京重判大勢

中共決策層一直認定全球大變，但開年前後還是有未能預料的急變。急變自然會刺激出政策調整，甚至重大戰略轉移。北京傳中共決策層已有新的大勢判斷，習近平在中紀委全會上最新講話，提出要「保障黨中央重大決策部署落到實處」，還是引來一些震動。

蘇嘉全接海基會董座 總統盼推進兩岸正面交流

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧昨（13）日表示，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、...

加拿大總理今訪陸 「破冰的第一步」

加拿大總理卡尼今日起訪問中國大陸四天，期間將與大陸國家主席習近平會面，並與商界交流。此次至少有五名加國部長隨同卡尼出訪，...

王毅再提聯合國2758號決議 向國際鞏固「一中原則」

中國大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受媒體採訪表示，二○二四年中非合作論壇北京峰會發表北京宣言，論壇所有非洲成員一致承諾...

陸拿歐洲法律「建議」歐洲 應禁我政治人物訪歐

英國衛報十三日引述多名知情外交官與官員報導，中國大陸官員近來持續向歐洲國家推銷「法律建議」，聲稱歐洲各國依自身的「邊境法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。