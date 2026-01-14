聽新聞
蘇嘉全接海基會董座 總統盼推進兩岸正面交流
海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧昨（13）日表示，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任海基會董事長一職，借重其豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，並期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。
郭雅慧表示，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全帶領海基會，持續相關工作的推展。
海基會昨日晚間也表示，將依主管機關指示，儘速籌辦臨時董監事會議，完成新任董事長推選作業。據了解，補選作業將在農曆過年前完成。
陸委會透過書面表示，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務。
吳豊山去年12月18日在海基會董監事第九次聯席會議上透露，由於總統約見，徵詢對海基會人事意見，他當時欣然同意讓賢，決定於同年底12月31日離任。前駐日代表謝長廷已在本月初就任台灣日本關係協會會長。
