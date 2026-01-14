聽新聞
0:00 / 0:00

我方招待訪台 卡尼同黨議員提前離台挨轟

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
加拿大總理卡尼（前）訪問中國大陸前夕，傳出二名與卡尼同黨的國會議員提前結束訪台行程，引發加國在野黨批評。（路透）
加拿大總理卡尼（前）訪問中國大陸前夕，傳出二名與卡尼同黨的國會議員提前結束訪台行程，引發加國在野黨批評。（路透）

加拿大總理卡尼將在十四日起訪問中國大陸，這是八年多來加拿大領導人首次訪陸行程，目標在於修補雙邊關係裂痕，並降低加拿大對美國的依賴。與此同時，二名與卡尼同黨的國會議員十二日發表聲明表示，將提前結束台灣政府贊助的訪台行程，趕在卡尼訪陸前返國。

美聯社與路透報導，與卡尼同屬執政黨自由黨的國會議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde）表示，高興能在此次代表團中與不同政黨成員共同合作。兩人於聲明中指出：「隨著這一階段的訪問行程告一段落，在政府的建議下，我們將返國。」

聲明指出：「鑑於此次行程與總理上周才確認的北京之行出現重疊，避免與加拿大外交政策產生混淆至關重要」。兩人表示，加拿大對台灣的立場並未改變。

據加拿大環球郵報報導，仍有三名在野黨保守黨的國會議員留在台灣，參加由台灣政府贊助的訪問行程。保守黨影子外交部長莊文浩（Michael Chong）表示，自由黨決定提前結束行程，「簡直是在向北京威權主義卑躬屈膝」。

延伸閱讀

加拿大總理卡尼14日起訪中 訪台執政黨議員「在政府建議下」提前返國

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

陸宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固兩國關係轉圜勢頭

加拿大總理到訪前夕 陸財政部：願重啟經濟財金對話合作

相關新聞

總統任命蘇嘉全任海基會董座 陸委會：相信能對兩岸關係作出重要貢獻

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧今天宣布，賴清德總統任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會...

加拿大總理今訪陸 「破冰的第一步」

加拿大總理卡尼今日起訪問中國大陸四天，期間將與大陸國家主席習近平會面，並與商界交流。此次至少有五名加國部長隨同卡尼出訪，...

王毅再提聯合國2758號決議 向國際鞏固「一中原則」

中國大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受媒體採訪表示，二○二四年中非合作論壇北京峰會發表北京宣言，論壇所有非洲成員一致承諾...

陸拿歐洲法律「建議」歐洲 應禁我政治人物訪歐

英國衛報十三日引述多名知情外交官與官員報導，中國大陸官員近來持續向歐洲國家推銷「法律建議」，聲稱歐洲各國依自身的「邊境法...

蘇嘉全接海基會董座 府：盼推進兩岸正面健康交流

海基會前董事長吳豊山已於去年十二月卅一日離任，總統府發言人郭雅慧昨天表示，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日...

我方招待訪台 卡尼同黨議員提前離台挨轟

加拿大總理卡尼將在十四日起訪問中國大陸，這是八年多來加拿大領導人首次訪陸行程，目標在於修補雙邊關係裂痕，並降低加拿大對美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。