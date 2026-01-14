加拿大總理今訪陸 「破冰的第一步」

加拿大總理卡尼今日起訪問中國大陸四天，期間將與大陸國家主席習近平會面，並與商界交流。此次至少有五名加國部長隨同卡尼出訪，包含外交、工業、能源、貿易和農業部長等，陸媒分析，從人員組成來看，卡尼此行將主要聚焦雙邊經貿以及農業合作議題。

在卡尼與習近平去年十月在南韓慶州ＡＰＥＣ峰會首次正式會晤後，卡尼應大陸國務院總理李強邀請，於十四至十七日對大陸進行正式訪問。這是加拿大總理八年來首次訪陸，被認為是中加關係自二○一八年孟晚舟事件陷入僵局後，兩國關係的重新校準。

卡尼還將與李強、大陸全國人大常委會委員長趙樂際舉行會談。大陸外交部表示，期待藉此訪鞏固中加關係的轉圜趨勢。

加拿大總理辦公室表示，此訪將聚焦貿易、能源、農業和國際安全等議題。

綜合外電報導，此次卡尼率多名核心內閣成員一同到訪，包括外長安南德、工業部長趙美蘭、能源部長霍奇遜、國際貿易部長西杜、農業和農業食品部長麥唐納，以及總理議會秘書布盧瓦。

其中，布盧瓦去年九月曾率貿易團訪陸，當時主要議題是商討加拿大油菜籽重返大陸市場的可能性。

加拿大在二○二四年對大陸電動汽車和鋼鋁產品分別加徵百分之百和百分之廿五關稅，作為反制，大陸商務部對加拿大油菜籽發起反傾銷調查，去年八月採取臨時措施，徵收百分之七十五點八的保證金，而後調查期限經過延長至今年三月九日。

加拿大前駐陸大使趙樸指出，作為關係破冰的第一步，加中雙方的會談重點將會是經濟與貿易，而關稅依然是棘手問題，不排除加拿大可能承諾考慮降低大陸電動汽車關稅。

卡尼到訪前夕，大陸財政部副部長廖岷日前會見加國前總理克瑞強時表示，中方願同加方恢復重啟經濟財金等領域對話合作。中加經濟財金戰略對話於二○一八年十一月在北京舉行首輪對話，後因兩國關係惡化陷入停擺。

卡尼此訪也被賦予超越雙邊關係的地緣政治意味，美聯社指出，在美國對加拿大的經濟和主權構成威脅之際，加拿大正尋求降低對美依賴。