蘇嘉全接海基會董座 府：盼推進兩岸正面健康交流

海基會前董事長吳豊山已於去年十二月卅一日離任，總統府發言人郭雅慧昨天表示，賴清德總統特別邀請並任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任海基會董事長一職，借重其豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，並期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

郭雅慧表示，蘇嘉全從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。

郭雅慧表示，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。

陸委會昨指出，蘇嘉全歷任多項要職，歷練完整。面對國際情勢瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，相信借重其傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對兩岸關係發展作出重要貢獻。

就海基會工作，陸委會表示，海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱巨，近年來持續拓展各項交流服務工作，任務繁重。並再次感謝前董事長吳豊山擔任董事長期間的辛勞，也預祝準董事長蘇嘉全未來與副董事長兼秘書長羅文嘉率海基會同仁，持續推動會務。

陸委會說，未來將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，審慎推動對等尊嚴、健康有序兩岸交流。

海基會昨表示，將依主管機關指示，盡速籌辦臨時董監事會議，完成新任董事長推選作業。據了解，補選作業將在農曆過年前完成。過年開工後，海基會將舉辦大陸台商春節活動，依往例，總統、海基會董事長、陸委會主委、經濟部長等首長都將出席。