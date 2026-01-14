王毅再提聯合國2758號決議 向國際鞏固「一中原則」

中國大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受媒體採訪表示，二○二四年中非合作論壇北京峰會發表北京宣言，論壇所有非洲成員一致承諾，堅定支持大陸政府在台灣問題上的立場。此訪期間，非洲朋友都重申恪守一個中國原則，支持大陸為實現國家統一所作的一切努力。

王毅稱，不少非洲朋友還坦言，奉行一個中國原則，就是在幫助非洲自己。這再次說明，實現中國的完全統一已是人心所向、大勢所趨；任何人、任何外部勢力如果試圖介入台灣問題、干涉中國內政，必遭嚴懲，注定失敗。

王毅一月七日至十二日應邀訪問非洲聯盟（非盟、ＡＵ）、衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，這也是大陸外長連續第卅六年每年首次出訪都選擇前往非洲。大陸外交部十三日發布王毅在結束對非洲訪問後接受媒體採訪的問答內容。

王毅此行一個主要目的是在國際社會鞏固其「一個中國原則」。王毅稱，中非雙方都曾遭受殖民掠奪和霸權壓迫，深知一個國家的主權和尊嚴多珍貴。大陸不會忘記，五十五年前，正是在非洲兄弟的支持下，聯合國大會通過第二七五八號決議，一個中國原則成為國際關係的基本準則和國際社會廣泛共識。

另，王毅結束非洲訪問行程返陸途中於十二日經停斯里蘭卡，並會見斯里蘭卡外長赫拉特。據大陸外交部發布，王毅表示，中方將堅定維護聯合國憲章的宗旨和國際法，與志同道合的國家一道，抵制「叢林法則」捲土重來，反對強權霸凌，捍衛多邊主義和國際正義。並對斯里蘭卡長期恪守一個中國原則表達讚賞。