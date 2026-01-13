總統任命蘇嘉全任海基會董座 陸委會：相信能對兩岸關係作出重要貢獻

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧今天宣布，賴清德總統任命歷任立法院院長、台灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任海基會董事長。陸委會晚間表示，相信借重蘇嘉全傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

海基會晚間也表示，將依主管機關指示，儘速籌辦臨時董監事會議，完成新任董事長推選作業。據了解，補選作業將在農曆過年前完成。

陸委會13日晚間透過書面表示，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、台灣日本關係協會會長等要職，歷練完整。面對國際情勢的瞬息萬變以及兩岸交流互動的諸多挑戰，本會相信借重蘇前院長傑出而豐富的從政經驗，一定可以帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，同時對於兩岸關係發展作出重要貢獻。

陸委會指出，海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱鉅，近年來持續拓展各項交流服務工作，任務繁重。政府再次感謝吳豊山前董事長擔任董事長期間的辛勞，也預祝準董事長蘇嘉全先生，未來與羅文嘉副董事長兼秘書長一同率領海基會全體同仁，持續推動會務順利進行。

陸委會表示，未來將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

總統府晚間發布新聞稿，郭雅慧說，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，總統賴清德特別邀請並任命蘇嘉全出任海基會董事長。蘇嘉全在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。總統期許蘇嘉全帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。