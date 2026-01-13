美媒：中共官媒用「斬殺線」貶損美國 但大陸也有

源自線上遊戲的「斬殺線」一詞，近來被中共官媒套用為「美國斬殺線」，作為形容美國社會貧富不均的宣傳熱詞。但美媒直指，「美國斬殺線」這一官方敘事意在為中國民眾提供情感慰藉，試圖轉移外界對中國領導人的批評，忽略了在中國一場重病就可能讓家庭陷入財務危機的現實。

文章並強調，並非所有中國民眾都認同「美國斬殺線」這套官方敘事，最明顯的例子就是河北省農村因官方的「煤改氣」政策，無力負擔高漲的供暖費用而挨凍。

紐約時報今天發表專欄作家袁莉撰寫、題為「中國宣傳機器為何炒作『美國斬殺線』」的評論文章，提出上述看法。在線上遊戲中，「斬殺線」是指玩家狀態跌落到可被對手一擊秒殺的臨界值。

文章表示，「斬殺線」一詞近來在中國網路及官媒被頻繁使用，且迅速走紅，用來渲染美國諸如無家可歸、債務纏身、吸毒成癮及經濟不穩定等一系列困境。官媒更宣稱，這道美國斬殺線「如幽靈般懸在美國人的頭頂，卻是中國人無需擔憂的威脅」。

這篇文章提到，將美國刻畫成一個經濟困境深重且波及廣泛的國家，一直是中國官方宣傳的慣用手法，而「斬殺線」一詞的表述與意象則是全新的，表達出「一個驟然的臨界點，越過它，苦難接踵而至，美好生活就此徹底斷送」。

但文章直指，「美國斬殺線」這一敘事，意在為中國民眾提供情感慰藉，同時試圖轉移外界對本國領導人的批評。按照這套宣傳的邏輯，太平洋彼岸（美國）的景象越是慘淡，中國人對當下困境的容忍度便越高。

文章說，如今中國經濟增幅已降到昔日的一半，青年失業率居高不下，曾經通往安穩生活的穩定工作、房價持續上漲、階層流動穩步向上等固有路徑，如今都變得越來越難以預測。對許多家庭而言，生活的容錯空間較以往變得越來越狹窄。

這篇文章表示，中國法律部落客李宇琛2025年12月底在網路上發表文章，指「斬殺線」一詞之所以具吸引力，就在於簡單好用，讓中國人得以批判遙遠國度的制度，同時迴避自身生活的棘手問題。然而，李宇琛的文章隨後就被刪除。

文章指出，社會不平等問題在中國和美國都客觀存在。但在中國，人們對貧困的體驗和認知有所不同。在中國大多數城市，街頭乞討者和無家可歸者都受到嚴格管控，在日常生活中並不多見。相對地，許多人只有從中共官媒報導的美國及他國消息中，才看得到這類場景。

這篇文章直陳，中國的經濟不穩定問題依然普遍存在。14億人口中，約有6億人的年收入僅有人民幣約1萬元（約新台幣4.5萬元），而農村養老金每月通常更只有約140至210元，一場重病就可能讓家庭陷入財務危機。對資金耗盡的擔憂，正是中國家庭儲蓄率位居世界前茅的原因之一。

文章說，令人驚訝的是，在如今資訊取得管道已相對豐富得多，類似早年「美國人民生活在水深火熱之中」的敘事，卻依然能在中國引起共鳴。但這個模式十分簡單：放大外國的苦難，以轉移民眾對國內問題的關注，而這種手法正從「美國斬殺線」的隱喻中成形。

這篇文章說，2025年12月，「斬殺線」這一敘事開始獲得官方推動，其中包括北京日報、南方日報及觀察者網。其中，觀察者網不到2週內就刊發了10多篇相關評論文章，甚至將「斬殺線」一詞納入年度新聞回顧，連結美國的內政。

到今年1月初，連中共黨刊「求是」雜誌也論述起「斬殺線」，使這個脫胎於遊戲文化的詞彙，正式躋身中國官方認可的政治話語體系。

文章直指，並非所有中國人都認同官方這套敘事。部分評論人士就將「斬殺線」的說法套用在中國國內政策上，其中就包括河北省大幅提高農村家庭的冬季取暖費用（指「煤改氣」政策導致這些農民寧願挨凍不敢開暖氣）。

文章最後提到，有人以「美國斬殺線不是關於美國」為題在微信上寫道，「一個話題能出圈（受到大量關注），不太可能只是人們愚蠢。更多時候，是因為直面現實太困難了」。