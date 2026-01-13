策進會「港覺濠臺圖文徵選」揭獎 來台港澳人士用影像訴說希望與重生

台港策進會與陸委會13日在西門紅樓舉辦2025第五屆｢港覺濠臺IG圖文徵選活動｣頒獎典禮，本屆參賽作品創歷年新高。陸委會主委邱垂正表示，作品展現了港澳人士來台後的希望、重生與回饋，策進會董事長賴秀如則說，徵選活動讓台港的心更交集，成為一家人。

策進會表示，今年活動以「鏡頭下的台灣時光」為題，讓港澳朋友以影像與文字，記錄對台灣的觀察、感受與文化交流經驗。本屆吸引近460件作品參賽，創新高。

「是你們的眼光，看出台灣的不一樣，」賴秀如致詞表示，期待未來有更多作品參賽，讓台灣跟香港的心更交集在一起，「當所見一致、感受一致，我們就會成為一家人。」

邱垂正分享觀察指，早前幾屆的作品，展現出來的精神狀態通常充滿鄉愁、迷惑、探索、適應，乃至於徬徨、不確定，但這兩年的作品呈現的生命狀態，是看到希望、願景、感恩、重生，甚至回饋與惜福。

邱垂正指出，從2019年5月起，超過6萬港澳人士取得在台居留許可，其中有1.2萬人取得台灣身分。這些港澳人士在各領域持續貢獻心力，不僅豐富了台灣發展的面貌，也為台灣帶來了新的能量與視野。他強調，政府歡迎港澳朋友來台發展，陸委會和策進會將不斷精進政策與服務作為，協助在台港澳朋友安心生活，發揮所長。

經評審團評比，最終由50件入圍作品中，選出25件作品獲獎。來自澳門的林明朗以「我在通宵的一個通宵」獲得首獎及獎金5萬元。策進會指出，該作品記錄台灣漁村夜間採收蛤蠣的勞動時光，是富有人情溫度的生活紀錄。

出席13日頒獎典禮的還有陸委會副主委兼策進會董事李麗珍、策進會董事兼文合會召集人丁曉菁、陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水，與評審趙政岷、黃國才，以及文合會委員王孟超、胡嘉及劉嘉偉等人。