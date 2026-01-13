農曆年前公布新任海基會董事長人選？邱垂正：應該沒問題

海基會董事長吳豊山去年12月31日離任，陸委會主委邱垂正13日表示，新任董事長的補選作業正加緊進行中，農曆年前有機會對外說明與公布。

邱垂正13日下午出席策進會2025第五屆「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪，作出上述表示。

海基會每年都在農曆過年後舉辦「大陸台商春節活動」，邀請數百名大陸台商、亞洲台商等出席，總統、海基會董事長、陸委會主委、經濟部長等首長按例也都將出席。

對於在「大陸台商春節活動」前，海基會董事長接任人選是否會出爐，邱垂正表示，補選作業正在加緊進行當中，適當的人選在適當的時候會對外來說明跟公布。媒體追問，農曆年前是否有機會揭曉？邱垂正說，「應該是沒問題」。

吳豊山去年12月18日在海基會董監事第9次聯席會議上透露，由於總統約見，徵詢對海基會人事意見，他當即欣然同意讓賢，決定於同年底12月31日離任。

前駐日代表謝長廷已在本月初就任台灣日本關係協會會長，據指出，蘇嘉全卸下台日關係協會會長後，可望擔任海基會董事長。