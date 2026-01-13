川普對與伊朗貿易國祭高關稅 中駐美使館表明反對

快訊

中央社／ 台北13日電

美國總統川普當地時間12日表示，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國反對隨意加徵關稅，脅迫和施壓解決不了問題，保護主義損害各方利益。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。」還說這是最終命令，不得更改。

路透社今天報導，中國是伊朗最大的貿易夥伴。根據世界銀行統計，2022年伊朗對中出口額達220億美元，當中燃料占比超過一半。伊朗從中國的進口額為150億美元。

根據歐洲調查公司Kpler的數據顯示，2025年，中國購買80%以上的伊朗出口石油。由於美國對伊朗實施制裁，以切斷伊朗核計畫的資金來源，所以伊朗石油的買家數目有限。

報導表示，伊朗的其他主要貿易夥伴包括東亞其他國家、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、土耳其和德國。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在X平台發文表示，中國反對隨意加徵關稅的立場是一貫的、明確的。關稅戰和貿易戰沒有贏家，脅迫和施壓解決不了問題。保護主義損害各方利益。

劉鵬宇又表示，中國堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身合法權益。

