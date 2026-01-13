快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

川普對伊朗貿易國祭高關稅 分析：中國不會減少合作

中央社／ 北京13日電

美國總統川普表示，對任何與伊朗有商業往來的國家徵收25%新關稅。中國國關學者崔守軍表示，中國一貫執行獨立自主的外交政策，不會因第三方國家立場而改變，因此不會因為美國的表態就會減少與伊朗的經濟合作。

美國總統川普當地時間12日表示，他將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%新關稅，且「即刻生效」。這代表美國進口商從中、印、俄、土耳其等數十國進口的貨品會變更貴。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「百年變局與當前中國外交」，由中國人民大學國際關係學院教授崔守軍主講。

崔守軍表示，中國一貫執行獨立自主的外交政策，不因任何第三方國家的態度與立場而改變。

他指出，過去一段時間，中國與伊朗之間保持正常的經貿、石油方面合作，伊朗也是中國石油進口的十大來源國之一。川普對與伊朗保持合作的國家要徵收關稅，相信中國不會因為美國的表態，就會減少與伊朗的經濟合作。

崔守軍表示，不論未來是伊朗還是其他國家，中國會保持既有合作態式與發展方向。

美國總統川普在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）上表示，「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做進行貿易的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。此項命令為最終且不得更改。」

伊朗 美國 外交政策

延伸閱讀

不只空襲！川普聽取打擊伊朗行動簡報 網路與心戰都列選項

川普要打伊朗了？ 五角大廈批薩指數飆升 警戒等級曝光

傳美降關稅換台積電加碼投資 翁履中：川普仍需要台灣 十年後呢？

【即時短評】川普炫耀川習關係良好毫不在意台海安全

相關新聞

陸海警船釣魚台周邊航行呈常態化 日海保：事態極其嚴重

中日關係僵局持續，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高。日本第11管區海上保安總部（那霸...

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多...

中官宣殲10擊落多架法機、0損失 網質疑：口說無憑

2025年5月，印度與巴基斯坦爆發邊境衝突，傳出巴基斯以中國製殲10戰機擊落印度戰機。新華網12日報導，中國國家國防科技...

專家分析解放軍特種部隊：缺統籌、實戰與情蒐能力

美軍三角洲部隊在不到3小時內攻堅委內瑞拉軍事基地，並逮捕總統馬杜洛夫婦，引發國際震撼。這次行動令外界臆測，解放軍恐怕對台...

2025施政報告60項已推 5項尚未落實 議員：損威信應解釋

去年港府「施政報告」提及65項措施會於年內推展或落實，但實則有60項已推行，其餘5項未能如期落實，運物局2項措施本月將公...

南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功

南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。