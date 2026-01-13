川普對伊朗貿易國祭高關稅 分析：中國不會減少合作
美國總統川普表示，對任何與伊朗有商業往來的國家徵收25%新關稅。中國國關學者崔守軍表示，中國一貫執行獨立自主的外交政策，不會因第三方國家立場而改變，因此不會因為美國的表態就會減少與伊朗的經濟合作。
美國總統川普當地時間12日表示，他將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%新關稅，且「即刻生效」。這代表美國進口商從中、印、俄、土耳其等數十國進口的貨品會變更貴。
中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「百年變局與當前中國外交」，由中國人民大學國際關係學院教授崔守軍主講。
崔守軍表示，中國一貫執行獨立自主的外交政策，不因任何第三方國家的態度與立場而改變。
他指出，過去一段時間，中國與伊朗之間保持正常的經貿、石油方面合作，伊朗也是中國石油進口的十大來源國之一。川普對與伊朗保持合作的國家要徵收關稅，相信中國不會因為美國的表態，就會減少與伊朗的經濟合作。
崔守軍表示，不論未來是伊朗還是其他國家，中國會保持既有合作態式與發展方向。
美國總統川普在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）上表示，「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國做進行貿易的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。此項命令為最終且不得更改。」
