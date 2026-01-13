快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

APEC資深官員會議2月登場 外交部：有入境中國模式

中央社／ 台北13日電

今年APEC第一次資深官員會議2月登場，外交部今天表示，即使今年是中國辦會，仍將積極參與APEC各項會議，且已與各方協調出入境模式，去年依此模式赴中開會並未受到打壓。

亞太經濟合作（APEC）今年首次資深官員會議（SOM1）將於2月1日至10日在中國深圳登場。中國外交部去年曾表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則，APEC今年各項會議受矚目。

外交部國際組織司司長孫儉元今天於例行記者會說明，台灣作為APEC完全會員，一向積極參與APEC各項會議。即使今年是由中國辦會，目前也沒有改變，並做好各項準備。

孫儉元表示，除了提升在APEC的能見度，也期望在APEC相關議題方面，能跟其他會員進行交流，甚至扮演領導角色。最高目標是平等參與，第二則是確保與會人員的人身安全，這部分已與相關各方進行密切溝通協調。

孫儉元強調，希望中國方面作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例、實踐以及APEC相關慣例，平等對待台灣並確保各部會與會人員的人身安全。

媒體追問台灣代表團申請簽證情況，孫儉元回應，去年12月已經去中國深圳開了APEC非正式資深官員會議。這一年來針對入境安排就已經做了多次協商，目前有個模式，但不方便說明。

孫儉元進一步指出，去年12月依此模式去中國開會，入境與出境都是安全且順利，並沒有受到打壓。

APEC 外交部 深圳

延伸閱讀

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口

3男女藏毒跨國入境！ 苗警在肛門、陰道起出逾半公斤海洛因

「晚安小雞」服刑期滿傳將遣送大陸 外交部：促請柬遣送返台

相關新聞

陸海警船釣魚台周邊航行呈常態化 日海保：事態極其嚴重

中日關係僵局持續，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高。日本第11管區海上保安總部（那霸...

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多...

2025施政報告60項已推 5項尚未落實 議員：損威信應解釋

去年港府「施政報告」提及65項措施會於年內推展或落實，但實則有60項已推行，其餘5項未能如期落實，運物局2項措施本月將公...

南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功

南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊...

陸「十五五」開局 毛澤東超越美國願望能在5年內實現？

中國大陸今年開始實施簡稱「十五五」的第15個五年規劃，因此今年也被稱為「十五五」的開局之年。關於「十五五」，早在70年前毛澤東就已勾勒出他心中的願景：正式趕超美國。 1949年中共建政後，於1953年正式實施第一個五年計劃（「十一五」起由「計劃」改稱「規劃」，以彰顯中國從計畫經濟體制走向社會主義經濟體制）。兩年多後的1955年10月29日，《在資本主義工商業社會主義改造問題座談會上的講話》中毛澤東就談到了「十五五」。

王毅：任何外部勢力若試圖介入台灣問題必遭嚴懲

大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受中國媒體採訪時表示，2024年中非合作論壇北京峰會發表《北京宣言》，論壇所有非洲成員一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。