王毅：一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲

中央社／ 台北13日電

中國外交部王毅12日結束非洲之行後向媒體表示，中國對非洲合作堅持的是「一個都不能少，一國都不能掉隊」，呼籲國際社會加大對非洲的投入；並指「一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲，永不回返」。

據中國外交部官網，王毅12日結束非洲之行後接受中國媒體採訪。王毅表示，過去一年世界很不太平，非洲更不容易。當非洲再次被「遺忘」的時候，中國把非洲作為每年外交的起點。

王毅表示，當非洲面對關稅「大棒」衝擊時，中國宣布給予非洲各國零關稅的「大禮」。當一些外部勢力擺出「教師爺」模樣對非洲事務指手劃腳時，中國堅定支持非洲維護自身的主權安全和民族尊嚴。

王毅表示，中國對非洲實施零關稅，是中國主動擴大單邊開放的重要舉措，展現中國願意承擔更多的國際義務，堅定擴大高水平的對外開放。零關稅作為貿易和投資的複合舉措，將與非方擴大出口、吸引投資、增加就業等需求相互促進，帶動中非綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智慧等新興領域合作，中國的大市場將真正成為非洲的大機遇。

王毅表示，中非雙方將永遠堅定站在一起，堅決捍衛「聯合國憲章」，堅定維護非洲各國人民的正當權益。「『新自由主義』在非洲已瀕臨破產，『新殖民主義』在非洲也不會有市場，一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲，永不回返」。

王毅表示，通往現代化的道路不存在單一範式，現代化並不等於西方化，西方化也不一定就能實現現代化，關鍵是要找到符合自身國情、並能得到人民擁護的發展道路。中方願與非洲國家搭建起制度化平台，展開治國理政經驗的交流，支持非洲國家積極探索符合本國實際需求。

非洲 王毅 外交部

陸海警船釣魚台周邊航行呈常態化 日海保：事態極其嚴重

中日關係僵局持續，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高。日本第11管區海上保安總部（那霸...

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多...

南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功

南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊...

陸「十五五」開局 毛澤東超越美國願望能在5年內實現？

中國大陸今年開始實施簡稱「十五五」的第15個五年規劃，因此今年也被稱為「十五五」的開局之年。關於「十五五」，早在70年前毛澤東就已勾勒出他心中的願景：正式趕超美國。 1949年中共建政後，於1953年正式實施第一個五年計劃（「十一五」起由「計劃」改稱「規劃」，以彰顯中國從計畫經濟體制走向社會主義經濟體制）。兩年多後的1955年10月29日，《在資本主義工商業社會主義改造問題座談會上的講話》中毛澤東就談到了「十五五」。

王毅：任何外部勢力若試圖介入台灣問題必遭嚴懲

大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受中國媒體採訪時表示，2024年中非合作論壇北京峰會發表《北京宣言》，論壇所有非洲成員一...

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

陸委會副主委梁文傑12日在立法院內政委員會針對「反滲透法」，一句「判決無罪不代表真的無罪」引起不小的爭議，國民黨立法院黨...

