快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

美國活捉馬杜洛 專家：中國尚沒有這種能力

中央社／ 香港13日電

據報導，有分析家說，美國在委內瑞拉的行動中所展現出的極高精準度表明，各國必須具備執行複雜特種外科打擊的能力，中國長期以來也一直在追求這種能力，但尚未掌握。

英文南華早報近日在報導表示，中國軍事現代化進程迅速，解放軍（共軍）擁有美國在委內瑞拉所展示的許多軍事資產，包括第五代匿蹤戰鬥機、現代海軍系統、網路和電子戰平台、先進直升機和精確武器。

但報導引述美國陸軍戰爭學院中國陸軍研究中心主任阿洛斯德基（Joshua Arostegui）說，在整合各種武器進行「全域作戰」方面，中國跟美國存在著關鍵差距。

他說：「有效實現不同領域武器和系統的使用或控制的『融合』能力，正是目前美軍和解放軍之間的區別所在。」

阿洛斯德基補充，儘管解放軍多年來努力提高自身的全局作戰能力，但它仍然難以像美國那樣獨立展開特種作戰，而只能作為更大規模戰役的一部分。

報導並指出，美國「五角大廈」在其「2024年中國軍事力量報告」中強調，解放軍特種作戰部隊的一個明顯限制是其指揮結構和後勤保障的分散性。

報告指出：「目前沒有國家級特種作戰司令部負責所有特種作戰行動；解放軍特種作戰部隊沒有自己的專屬基礎設施或後勤保障，因此必須倚靠常規部隊來支持其任務。」

報告表示，自2015年底以來，解放軍進行了重大改革，雖然強調了戰區指揮層面的聯合行動，但沒有建立聯合特遣部隊來鼓勵加強各軍種之間的協調。

報導又引述喬治城大學教授、前中情局官員韋德寧（Dennis Wilder）說，中國軍隊缺乏專門執行更具戰略意義的任務的部隊。

他說：「中國沒有像海豹突擊隊第六分隊或三角洲部隊那樣的特種部隊來進行這種戰略滲透。」

解放軍 美國 軍事

延伸閱讀

中國油輪掉頭返航 委內瑞拉原油短期難直供中國

俄防空系統形同虛設、中國製雷達被毀 美軍抓馬杜洛長驅直入內情曝

遭華府邊緣化 川普15日將見委國反對派領袖馬查多

鮑爾遭川普追殺、伊朗局勢震盪 黃金、白銀再飆天價

相關新聞

陸海警船釣魚台周邊航行呈常態化 日海保：事態極其嚴重

中日關係僵局持續，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高。日本第11管區海上保安總部（那霸...

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多...

南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功

南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊...

陸「十五五」開局 毛澤東超越美國願望能在5年內實現？

中國大陸今年開始實施簡稱「十五五」的第15個五年規劃，因此今年也被稱為「十五五」的開局之年。關於「十五五」，早在70年前毛澤東就已勾勒出他心中的願景：正式趕超美國。 1949年中共建政後，於1953年正式實施第一個五年計劃（「十一五」起由「計劃」改稱「規劃」，以彰顯中國從計畫經濟體制走向社會主義經濟體制）。兩年多後的1955年10月29日，《在資本主義工商業社會主義改造問題座談會上的講話》中毛澤東就談到了「十五五」。

王毅：任何外部勢力若試圖介入台灣問題必遭嚴懲

大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受中國媒體採訪時表示，2024年中非合作論壇北京峰會發表《北京宣言》，論壇所有非洲成員一...

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

陸委會副主委梁文傑12日在立法院內政委員會針對「反滲透法」，一句「判決無罪不代表真的無罪」引起不小的爭議，國民黨立法院黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。