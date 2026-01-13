聯準會主席鮑爾受查 中國網友仿官方用詞偽造罪狀
外媒昨天報導華府檢察官對聯邦準備理事會主席鮑爾展開調查後，有網友以中國官方公布官員貪腐調查結果為範本，虛構鮑爾的「中式罪狀」，如「靠聯儲吃聯儲」、「背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』」。
外媒11日報導，華府檢察官對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome H. Powell）展開調查，主要針對聯準會華盛頓總部整修工程，及鮑爾是否在整修事項對國會作出不實陳述。
鮑爾11日晚證實司法部的舉措，抨擊這是美國總統川普（Donald Trump）施壓要求再度降息的一環。
鮑爾受查事件公開後，有網友仿效中國官方公布官員貪腐調查結果的用詞及理由，捏造鮑爾的「罪狀」。
有網友發文指，「經查，鮑威爾（鮑爾）理想信念喪失，紀法底線失守，違規收受禮金；在職務調整中為他人謀取利益並收受財物；利用職務便利，為他人在工程承攬、款項結算等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；『靠聯儲吃聯儲』，致使聯邦利益遭受特別重大損失」。
另有網友虛構，「鮑威爾（鮑爾）無視中央八項規定精神，背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，妄議中央大政方針，陽奉陰違、欺上瞞下，目無規矩、肆意妄為，妄議中央，撈取政治資本；在聯儲內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞聯邦的團結統一」。
有網友甚至仿效中國貪腐官員在鏡頭前坦承自己罪行的片段，偽造一張鮑爾在鏡頭前剖白罪行的照片。
