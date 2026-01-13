快訊

陸海警船釣魚台周邊航行呈常態化 日海保：事態極其嚴重

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本指出，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高，中國海警船在尖閣諸島（釣魚台）周邊航行「已呈現常態化，事態極其嚴重」。（美聯社）
中日關係僵局持續，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高。日本第11管區海上保安總部（那霸）總部長坂本誠志郎近日受訪時表示，中國海警船在尖閣諸島（釣魚台）周邊航行「已呈現常態化，事態極其嚴重」。

共同社報導，關於海保巡邏船的重裝化和強硬應對，坂本指出「這會給中方行動升級的機會，無益於尖閣維持穩定的管理」。

據海保統計，2025年總計357天在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區發現中方海警船航行，創2012年日方宣布將釣魚台「國有化」以來的最多天數紀錄。只要不是航行困難的惡劣天氣，中方就持續活動。

坂本認為，2018年中國海警局歸入中央軍委指揮的人民武裝警察部隊旗下以來，操船技術提升，且比過去加強了管理，他並稱巡邏船每天都（在現場）與中方對峙。

她也提到，去年5月，一架直升機從進入日本領海的大陸海警船起飛並進入日本領空，巡邏船在現場通過無線電警告直升機離開，但在現有框架下，海保能做的僅止於此。據悉，即使在惡劣天氣時海警船進行躲避時，巡邏船仍持續警戒。

釣魚台 日本 中方

