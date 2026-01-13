快訊

伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

高雄市長初選賴瑞隆出線 第一時間致電三對手致謝並強調「三大承諾」

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對南韓總統李在明日前對中國展開的國事訪問，南韓駐陸大使盧載憲表示，「成功」一詞也不足以形容李在明此行的成果。（新華社資料照）
針對南韓總統李在明日前對中國展開的國事訪問，南韓駐陸大使盧載憲表示，「成功」一詞也不足以形容李在明此行的成果。（新華社資料照）

南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊關係全面修復、維護和平與民生奠定了基礎。

韓聯社報導，盧載憲12日在北京的韓駐華使館召開例行記者會，對李在明日前對中國進行國事訪問予以積極評價，並表示使館方面將以李在明此行為契機，努力推動韓中關係實質性發展成果轉化為民生福祉，實現兩國和平共處。

他表示，李在明此次中國之旅大獲成功，甚至「成功」一詞不足以形容此次訪華成果。此行為兩國共同推動雙邊關係全面修復、維護和平與民生奠定了基礎，也有利於兩國元首增進友誼。

盧載憲具體介紹李在明的訪華成果，特別提及韓中就進一步深化文創產業、供應鏈合作達成共識。

據韓國駐華大使館，盧載憲1月4日至7日全程陪同李在明對中國大陸進行國事訪問，參加在華韓國僑民座談會、韓中商務論壇、韓中元首會談及國宴，隨行李在明會見全國人大常委會委員長趙樂際、國務院總理李強、上海市委書記陳吉寧。還出席了韓中創新創業論壇、記者團午餐座談會，以及大韓民國臨時政府上海舊址成立100周年紀念儀式等行程。

李在明 韓中 兩國

延伸閱讀

韓國總統李在明：不在中日之間選邊站

日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

南韓總統李在明訪中過後 將赴日本奈良會見日相

才結束訪中行…李在明宣布13日赴奈良會高市 大陸外交部這樣說

相關新聞

陸海警船釣魚台周邊航行呈常態化 日海保：事態極其嚴重

中日關係僵局持續，去年中國大陸公務船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來新高。日本第11管區海上保安總部（那霸...

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多...

南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功

南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊...

陸「十五五」開局 毛澤東超越美國願望能在5年內實現？

中國大陸今年開始實施簡稱「十五五」的第15個五年規劃，因此今年也被稱為「十五五」的開局之年。關於「十五五」，早在70年前毛澤東就已勾勒出他心中的願景：正式趕超美國。 1949年中共建政後，於1953年正式實施第一個五年計劃（「十一五」起由「計劃」改稱「規劃」，以彰顯中國從計畫經濟體制走向社會主義經濟體制）。兩年多後的1955年10月29日，《在資本主義工商業社會主義改造問題座談會上的講話》中毛澤東就談到了「十五五」。

王毅：任何外部勢力若試圖介入台灣問題必遭嚴懲

大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受中國媒體採訪時表示，2024年中非合作論壇北京峰會發表《北京宣言》，論壇所有非洲成員一...

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

陸委會副主委梁文傑12日在立法院內政委員會針對「反滲透法」，一句「判決無罪不代表真的無罪」引起不小的爭議，國民黨立法院黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。