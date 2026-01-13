聽新聞
南韓駐華大使：李在明此次中國之旅大獲成功
南韓總統李在明日前訪陸與大陸國家主席習近平會面。南韓駐華大使盧載憲昨表示，李在明此次中國之旅大獲成功，為兩國共同推動雙邊關係全面修復、維護和平與民生奠定了基礎。
韓聯社報導，盧載憲12日在北京的韓駐華使館召開例行記者會，對李在明日前對中國進行國事訪問予以積極評價，並表示使館方面將以李在明此行為契機，努力推動韓中關係實質性發展成果轉化為民生福祉，實現兩國和平共處。
他表示，李在明此次中國之旅大獲成功，甚至「成功」一詞不足以形容此次訪華成果。此行為兩國共同推動雙邊關係全面修復、維護和平與民生奠定了基礎，也有利於兩國元首增進友誼。
盧載憲具體介紹李在明的訪華成果，特別提及韓中就進一步深化文創產業、供應鏈合作達成共識。
據韓國駐華大使館，盧載憲1月4日至7日全程陪同李在明對中國大陸進行國事訪問，參加在華韓國僑民座談會、韓中商務論壇、韓中元首會談及國宴，隨行李在明會見全國人大常委會委員長趙樂際、國務院總理李強、上海市委書記陳吉寧。還出席了韓中創新創業論壇、記者團午餐座談會，以及大韓民國臨時政府上海舊址成立100周年紀念儀式等行程。
