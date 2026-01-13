反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

陸委會副主委梁文傑昨日到立法院答詢時提到反滲透法的案子「判決無罪不代表真的無罪」，引起國民黨立院黨團質疑凌駕法律。梁文傑回應，因為中共善於隱蔽資金、人員，因此證據掌握困難，而司法機關必須依法審判，以致定罪率不高。

立法院內政委員會12日審查反滲透法修正草案，梁文傑答詢時表示，他不認為反滲透法定罪率不高就代表沒有作用，「有的時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」，所謂判決無罪只是沒辦法證明它符合法條規定的罪證而已。

國民黨立院黨團12日在官方臉書發文針對此事表示，「民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！」

大陸委員會（陸委會）12日深夜11時提供梁文傑針對國民黨立院黨團的質疑所做的回應。

梁文傑表示，要構成「反滲透法」的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。這正是偵辦這類案件的最大難題，「國家安全法」也是類似的情況。

梁文傑指出，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。

他說，當此中共聲稱要制裁偵辦「反滲透法」和「國家安全法」的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓「反滲透法」和「國家安全法」更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

梁文傑昨日在立院還指出，目前反滲透法有兩個問題，第一，它所規定的要件非常特定，例如在選罷法部分，是針對已經登記參選的才算，還沒登記參選就不算，就算這次修法納入擬參選人，「它還是可以更早一步，就把資金到位」、「中共的手法永遠比我們快」，不管訂了什麼規定，中共都可以找到漏洞去處理。

梁文傑說，第二，反滲透法目前所規定的罪刑遠遠不夠，主要是針對政治活動、競選，社會秩序部分包括聚眾鬥毆、恐嚇公眾等，但現在很多滲透類型是去製造謠言、打人或潑漆，所以立委所提各項罪刑修法，陸委會都是樂觀其成。