快訊

高雄市長初選10時30分公布結果 4人感謝發文內容曝光

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

聽新聞
0:00 / 0:00

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸一名吳姓女子因受「高薪工作」誘惑前往柬埔寨，後流落街頭。中國駐柬埔寨大使館稱，本月3日尋獲該名女子時，其身體狀況「很差」。（圖／取自中國駐柬埔寨大使館微信公眾號）
大陸一名吳姓女子因受「高薪工作」誘惑前往柬埔寨，後流落街頭。中國駐柬埔寨大使館稱，本月3日尋獲該名女子時，其身體狀況「很差」。（圖／取自中國駐柬埔寨大使館微信公眾號）

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多。其次依序為：越南籍3,456人、印尼籍1,476人、巴基斯坦籍963人、泰國籍534人、台灣383人、印度籍345人、緬甸籍247人、孟加拉籍241人、菲律賓籍229人、韓國籍222人、馬來西亞籍191人、日本籍40人等。

數據顯示，2025年遭柬埔寨驅逐出境的外籍人員數量較2024年大增7,705人，增幅達56.8%。

《柬中時報》稱，柬埔寨將於近期展開大規模電詐大掃蕩行動，重拳打擊各類網絡賭博和電詐犯罪，堅決維護社會治安秩序與國家形象。

另，中國駐柬埔寨大使館微信公眾號12日深夜發布消息稱，近日，柬警方分別在金邊市和特本克蒙省偵破兩起綁架、非法拘禁中國公民案件，成功解救10名受害中國公民，抓獲8名中國籍犯罪嫌疑人。

中國駐柬使館再次鄭重提醒中國公民，切勿貪圖「高薪」誤入歧途，以免陷入非法拘禁、暴力虐待等安全風險之中，甚至可能危及個人生命安全。

日前曾有媒體報導，一名中國女子流落柬埔寨街頭。本月3日，中國駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到該吳姓女子。中國駐柬埔寨大使館稱，吳女當時身體狀況「很差」。吳女表示，她是受「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，後流落街頭。

中國駐柬使館表示，所謂海外「高薪招聘」信息很多涉及網賭電詐、黃賭毒等灰黑產業，切勿輕易聽信傳言，以自身安全甚至生命為代價鋌而走險。

柬埔寨 高薪 國籍

延伸閱讀

遣送陳志回大陸／柬埔寨開始清算太子銀行 貸款人仍須還款

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

相關新聞

陸電動車 與歐盟達最低價格協議

中國大陸和歐盟在大陸電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸商務部昨宣布，歐方將發布相關...

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多...

習近平談反腐 「一把手要帶頭」

中共廿屆中紀委五次全會昨開幕，中共總書記習近平在會上指出，要更加清醒堅定推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標提供堅強...

陸「十五五」開局 毛澤東超越美國願望能在5年內實現？

中國大陸今年開始實施簡稱「十五五」的第15個五年規劃，因此今年也被稱為「十五五」的開局之年。關於「十五五」，早在70年前毛澤東就已勾勒出他心中的願景：正式趕超美國。 1949年中共建政後，於1953年正式實施第一個五年計劃（「十一五」起由「計劃」改稱「規劃」，以彰顯中國從計畫經濟體制走向社會主義經濟體制）。兩年多後的1955年10月29日，《在資本主義工商業社會主義改造問題座談會上的講話》中毛澤東就談到了「十五五」。

王毅：任何外部勢力若試圖介入台灣問題必遭嚴懲

大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受中國媒體採訪時表示，2024年中非合作論壇北京峰會發表《北京宣言》，論壇所有非洲成員一...

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

陸委會副主委梁文傑12日在立法院內政委員會針對「反滲透法」，一句「判決無罪不代表真的無罪」引起不小的爭議，國民黨立法院黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。