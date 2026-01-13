快訊

王毅：任何外部勢力若試圖介入台灣問題必遭嚴懲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外長王毅結束非洲訪問行程返國途中於12日經停斯里蘭卡，在會見斯里蘭卡外長赫拉特時，對斯里蘭卡長期以來恪守一個中國原則表達讚賞。（新華社）
大陸外長王毅結束對非洲的訪問後接受中國媒體採訪時表示，2024年中非合作論壇北京峰會發表《北京宣言》，論壇所有非洲成員一致承諾，堅定支持中國政府在台灣問題上的立場。此訪期間，非洲朋友都重申恪守一個中國原則，支持中國為實現國家統一所作的一切努力。

王毅說，不少非洲朋友還坦言，奉行一個中國原則，就是在幫助非洲自己。這再次說明，實現中國的完全統一已是人心所向、大勢所趨，任何人、任何外部勢力如果試圖介入台灣問題、干涉中國內政，必遭嚴懲，註定失敗。

王毅1月7日至12日應邀訪問非洲聯盟（非盟、AU）、衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，這也是中國外長連續第36年每年首次出訪都選擇前往非洲。大陸外交部13日發布王毅在結束對非洲訪問後接受中國媒體採訪的問答稿。

王毅此行一個主要目的是在國際社會鞏固其「一個中國原則」。王毅稱，中非雙方都曾遭受過殖民掠奪和霸權壓迫，深知一個國家的主權和尊嚴是多麼的珍貴。中國不會忘記，55年前，正是在非洲兄弟的支持下，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，一個中國原則成為國際關係的基本準則和國際社會廣泛共識。

王毅此行最終並未實際造訪索馬利亞，在8日結束對衣索比亞的訪問後，9日就直接前往坦尚尼亞，並於11日與索馬利亞外長德埃舉行電話會談。大陸外交部於12日深夜公布兩國外長共同新聞公報。

公報提及：「中方重申堅定支持索馬利亞的領土完整，強調索馬利蘭是索馬利亞不可分割的一部分。索方重申堅定恪守一個中國原則，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，堅決捍衛聯合國大會第2758號決議權威。」

索馬利蘭於1991年宣布脫離索馬利亞獨立建國，但迄今仍未受國際普遍承認。上個月26日，以色列率先宣布正式承認索馬利蘭為「獨立主權國家」。

另，王毅結束非洲訪問行程返國途中於12日經停斯里蘭卡，並會見斯里蘭卡外長赫拉特。根據大陸外交部新聞稿，王毅除表示，中國將堅定維護聯合國憲章的宗旨和國際法，與志同道合的國家一道，抵制「叢林法則」捲土重來，反對一切強權霸凌，捍衛多邊主義和國際正義，他也對斯里蘭卡長期以來恪守一個中國原則表達讚賞。

赫拉特則稱，斯方恪守一個中國原則，堅定支持中方捍衛自身主權和領土完整的努力，願同中方加強多邊領域溝通協調，共同維護發展中國家的正當權益。

