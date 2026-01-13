陸電動車 與歐盟達最低價格協議

中國大陸和歐盟在大陸電動汽車反補貼爭端上取得重大進展，雙方已就「最低價格方案」達成協議。大陸商務部昨宣布，歐方將發布相關指導文件，大陸電動車製造商可依此提交價格承諾申請，符合條件企業將可用價格承諾替代反補貼關稅。中國機電商會形容，中歐在電動車反補貼案上實現「軟著陸」。

香港南華早報報導，歐盟執委會昨也宣布，布魯塞爾與北京針對中國電動車輸入歐盟的關稅問題達成協議。歐盟為此發布指導意見，要求中國電動車出口商提交價格承諾書。

歐盟執委會表示，中國電動車出口商可透過承諾「年度出貨量」，以及未來在歐盟的投資計畫，增強其對歐盟市場報價的說服力。

大陸商務部昨發布「關於中歐電動汽車案磋商進展的通報」指出，中歐就歐盟對陸電動汽車案進行多輪磋商。雙方一致認為有必要向對歐盟出口純電動汽車的大陸出口商，提供關於價格承諾的通用指導，以便大陸出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織（ＷＴＯ）規則的方式，解決相關議題。

通報表示，歐方將為此發布「關於提交價格承諾申請的指導文件」，並在文件中確認，歐方將秉持非歧視原則，根據ＷＴＯ規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。

大陸商務部表示，這充分體現了中歐雙方的對話精神和磋商成果。雙方能夠在世貿組織規則下，通過對話磋商妥善化解分歧，維護中歐及全球汽車產業鏈供應鏈穩定。

中國機電商會表示，經過雙方多輪磋商，就妥善解決方案達成一致。將鼓勵和支持涉案企業充分利用磋商成果，以價格承諾申請方式，爭取對歐出口權益。

歐盟在二○二三年十月對大陸電動汽車發起反補貼調查，並於二○二四年十月廿九日起，在未來五年內對相關產品徵收百分之七點八至卅五點三的反補貼稅，合計一般關稅後最高達百分之四十五點三。此後，歐中持續就出口車輛「最低價格」等解決方案進行協商。