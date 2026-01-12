川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

伊朗人民的抗議潮已持續超過2周，在政府血腥鎮壓下，已至少逾500人死亡、逾萬人遭警方拘留。美國總統川普曾發出警告，如果伊朗當局對抗議者動用武力，美方將會介入，並稱美國已準備好伸出援手。對此，大陸外交部12日發聲指，中方一貫反對干涉別國內政，並喊話各方「多做有利於中東和平穩定的事」。

伊朗去年12月28日爆發示威抗議，這次抗議最初因民生問題而起，如今已演變成挑戰神權統治的反政府示威。

川普高度關注伊朗局勢，10日在社群平台Truth Social上表示，「伊朗正渴望自由，或許這會是前所未有的，美國隨時準備提供幫助！」同日川普在「空軍一號」上也對隨行記者表示，正與軍方評估各種應對措施，包括可能的軍事選項。

路透引述美國官員指出，川普13日將與高層幕僚會商伊朗相關選項，相關選項包括軍事打擊、動用秘密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上協助。

陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人毛寧12日主持例行記者會，有外媒提問指，「川普表示，如果伊朗對外國示威者使用致命武力，他可能會對伊朗發動攻擊」，就此詢問中方評論。

毛寧首先對伊朗局勢表示，中方希望伊朗政府和人民能夠克服當前的困難，保持國家的穩定。

毛寧接著回應美國可能介入一事，強調中方一貫反對干涉別國內政，一貫主張各國的主權和安全都應當受到國際法的充分保護，反對在國際關係中使用武力或威脅使用武力，「我們呼籲各方多做有利於中東和平穩定的事情」。