快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

聽新聞
0:00 / 0:00

陸宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固兩國關係轉圜勢頭

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
加拿大總理卡尼將於14日至17日對大陸進行正式訪問。圖為去年10月31日，正在韓國慶州出席APEC峰會的國家主席習近平（右）與加拿大總理卡尼（左）舉行場邊會談。（新華社資料照片）
加拿大總理卡尼將於14日至17日對大陸進行正式訪問。圖為去年10月31日，正在韓國慶州出席APEC峰會的國家主席習近平（右）與加拿大總理卡尼（左）舉行場邊會談。（新華社資料照片）

大陸外交部12日宣布，應大陸總理李強邀請，加拿大總理卡尼將於14日至17日對大陸進行正式訪問，期間將會見大陸國家主席習近平。大陸外交部發言人毛寧指，這是加拿大總理8年來首次訪陸，中方高度重視，期待藉此訪鞏固中加關係的轉圜勢頭。

習近平與卡尼將繼去年10月底在南韓慶州APEC峰會期間首次正式會晤後，時隔僅2個多月再度會面，卡尼當時形容會晤是雙邊關係「轉折點」。這是卡尼首次以加拿大總理身分正式訪問大陸，也是自杜魯道2017年12月以來，加拿大總理首次造訪北京。

加拿大總理辦公室已在上周公布卡尼訪陸行程，指此行將加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域的合作，並提到大陸是加拿大第二大貿易夥伴，2024年雙邊貨品貿易總額達1,187億加幣（約855億美元）。

毛寧12日在大陸外交部例行記者會上宣布卡尼即將到訪，並說明中方期待。她表示，去年以來，在雙方共同努力下，中加關係逐步改善發展。習近平與卡尼在南韓慶州舉行會晤，為兩國關係實現轉圜、恢復和重啟各領域的交流合作指明方向。

毛寧指出，卡尼此訪是加拿大總理8年來首次訪陸，中方對此高度重視。習近平將會見卡尼，「為中加關係進一步改善發展作出新的戰略指引」。李強、趙樂際將分別同他舉行會談、會見，就兩國關係以及共同關心的問題全面、深入交換意見。

毛寧說，中加關係健康穩定發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。中方期待以此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係的轉圜勢頭。

法廣指出，儘管加拿大對陸政策多年來強硬，但美國總統川普多變的貿易政策及對盟友的強悍作風，可能促使加拿大政策出現轉向。卡尼此行值此加拿大尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。尤其加拿大、大陸都是川普關稅的主要目標，卡尼與習近平此次預計將嘗試緩和兩國之間的貿易緊張。

大陸官媒環球時報9日曾發表社評，指加方近半年來持續釋放對陸接觸信號，歡迎卡尼到訪，亦希望加方能夠將正確的對陸認知，更多地落實到行動中，「取消不合理的關稅限制，推動更多務實合作」。

加拿大 習近平 毛寧 川普 李強 APEC

延伸閱讀

加拿大總理到訪前夕 陸財政部：願重啟經濟財金對話合作

暌違八年 加國總理將訪陸

川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

9年來首度 加拿大總理卡尼13日啟程訪問北京

相關新聞

川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口

針對美國總統川普日前提到，美國一定會對格陵蘭採取行動，否則俄羅斯或中國就會占領格陵蘭，中國外交部發言人毛寧今天說，中國在...

金磚國家南非海上聯合軍演 大陸官媒「未提伊朗」

由中國牽頭、多個金磚成員國參與的「和平意志-2026」海上聯合演習開幕式近日在南非開普敦賽門鎮附近海空域舉行。然而中國官...

陸宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固兩國關係轉圜勢頭

大陸外交部12日宣布，應大陸總理李強邀請，加拿大總理卡尼將於14日至17日對大陸進行正式訪問，期間將會見大陸國家主席習近...

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

伊朗人民的抗議潮已持續超過2周，在政府血腥鎮壓下，已至少逾500人死亡、逾萬人遭警方拘留。美國總統川普曾發出警告，如果伊...

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

「南天門計畫」不只是科幻？央視軍事微信公眾號10日發布題為「沒聽錯！『南天門計畫』正照進現實」的訊息，除披露「南天門計畫...

掌農業部貪2.6億 唐仁健落淚懺悔：不要僥倖

中國反貪腐的紀錄片首集在11日晚上時於央視播出，值得注意的是，首集預告片披露，受賄人民幣2.68億元（約3840萬美元）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。