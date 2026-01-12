聽新聞
0:00 / 0:00
川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口
針對美國總統川普日前提到，美國一定會對格陵蘭採取行動，否則俄羅斯或中國就會占領格陵蘭，中國外交部發言人毛寧今天說，中國在北極的活動「符合國際法」，各國在北極活動的權利和自由應得到充分尊重，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。
中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。
毛寧說，北極涉及國際社會的整體利益，中國在北極的活動旨在「促進北極的和平穩定和可持續發展，符合國際法」。而各國依法在北極展開活動的權利和自由，應當得到充分的尊重。
她又說，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。
白宮美東時間7日表示，若美國取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為。為此，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。
川普美東時間9日在白宮被媒體問及此事時則說，他現在還不會談論要給格陵蘭多少錢的問題，但強調「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。
他還說，「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為鄰居」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言