川普指中俄恐占格陵蘭 陸外交部：美國牟利勿拿他國當藉口

中央社／ 台北12日電
大陸外交部發言人毛寧。（歐新社資料照）
針對美國總統川普日前提到，美國一定會對格陵蘭採取行動，否則俄羅斯或中國就會占領格陵蘭，中國外交部發言人毛寧今天說，中國在北極的活動「符合國際法」，各國在北極活動的權利和自由應得到充分尊重，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

毛寧說，北極涉及國際社會的整體利益，中國在北極的活動旨在「促進北極的和平穩定和可持續發展，符合國際法」。而各國依法在北極展開活動的權利和自由，應當得到充分的尊重。

她又說，「美國牟取私利，不要拿其他國家當藉口」。

白宮美東時間7日表示，若美國取得格陵蘭控制權，在北極地區就有更大的掌控力，確保中、俄無法持續在該地區進行侵擾行為。為此，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

川普美東時間9日在白宮被媒體問及此事時則說，他現在還不會談論要給格陵蘭多少錢的問題，但強調「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。

他還說，「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為鄰居」。

