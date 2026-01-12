快訊

金磚國家南非海上聯合軍演 大陸官媒「未提伊朗」

中央社／ 台北12日電
2026年1月10日，俄羅斯輕型護衛艦「斯托伊基號」停泊在南非開普敦賽門鎮港。由中國主導的「和平意志2026」聯合軍演匯集了金磚國家及其盟友的海軍，共同進行海上安全行動。法新社
由中國牽頭、多個金磚成員國參與的「和平意志-2026」海上聯合演習開幕式近日在南非開普敦賽門鎮附近海空域舉行。然而中國官媒報導中未提到伊朗，引起外界關注。

中國官媒新華社12日報導，當地時間10日上午，「和平意志-2026」海上聯合演習開幕式在南非開普敦（Cape Town）賽門鎮（Simon's Town）港舉行，中國、俄羅斯、南非等金磚成員國參演。

報導未提及2024年新加入金磚、已被外媒確認參演的伊朗。

報導稱，此次聯演以「維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動」為課題。旨在進一步深化參演各國軍事交流合作，提高共同應對海上威脅能力。

此次聯合軍演時間為9日至16日，於南非賽門鎮附近海空域組織實施。並分為兩階段，9日至12日是港岸階段，主要進行聯演開幕式、艦艇參觀、文體活動、專業技術交流等項目；13日至15日是海上階段，參演艦艇將圍繞通信操演、編隊運動、對海打擊、解救被劫持船舶、直升機轉運救治傷病員等科目展開演練；16日將舉行閉幕式。

中共黨媒人民日報去年3月報導，自2019年以來，中伊俄已成功舉行5次海上聯合演習。最近一次為2025年3月在伊朗附近海域進行的「安全紐帶-2025」聯合演習。

伊朗目前正面臨自2022年以來規模最大的示威遊行浪潮。人權行動者新聞通訊社（Human Rights ActivistsNews Agency）指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡，過去兩週抗議期間有超過1萬600人遭到拘留。

