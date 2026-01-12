快訊

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

陸證實去年印巴衝突 殲-10C空戰中擊落多架戰機

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸官方證實，中國自主研製的殲-10CE戰機在去年5月印巴衝突中首次取得實戰戰果。殲-10CE是中共殲-10戰機的外貿型號。圖為殲-10戰機早前資料照。（新華社）
大陸官方證實，中國自主研製的殲-10CE戰機在去年5月印巴衝突中首次取得實戰戰果。殲-10CE是中共殲-10戰機的外貿型號。圖為殲-10戰機早前資料照。（新華社）

2025年5月，印度與巴基斯坦爆發邊境衝突，傳出巴基斯以中國製殲-10戰機擊落印度戰機。新華網12日報導，大陸國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室在近日正式對外發布的2025年度國防科技工業十大新聞證實此事，並稱中國外銷型戰機殲-10CE首次取得實戰戰果，「在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」。

根據外電報導，2025年5月，巴基斯坦方面宣稱成功擊落多架印度空軍戰機，包括數架印度最先進的法國製「飆風」（Rafale）戰機及俄製戰機。巴基斯坦軍方表示，這項空戰成果是由巴基斯坦空軍以中國製殲-10CE戰機，配合使用中國生產的PL-15型（霹靂-15）空對空飛彈所達成。

這項消息當時即引發外界高度關注，因為若消息屬實，這將是中國製殲-10戰機首次在實戰條件下取得空對空擊落西方第四代＋戰機的重要事件。

路透等外電當時曾在報導中引述美國官員消息稱：巴基斯坦空軍於衝突中出動中國製的殲-10戰機，擊落至少兩架印度軍機，其中可能包括一架法製造的「飆風」戰機。

新華網報導，大陸國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發布2025年度國防科技工業十大新聞，其中一則為：「殲-10CE首次取得實戰戰果引發全球關注」。

大陸國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室表示，「5月中旬，我國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。殲-10CE戰鬥機是由我國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。」

新華網指出，近年來，中國航空工業堅定開拓民機、軍貿兩大市場，加快構建新時代航空工業新發展格局，包括殲-10CE在內的一大批航空軍貿產品成體系亮相國際大型航展。

新華網稱，此次殲-10CE在國外取得實戰戰果，充分證明大陸國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有著很強的競爭力，將能帶動其他大陸國產航空裝備更多地走向國際市場。

延伸閱讀

印度要手機原始碼 踢鐵板…蘋果、三星反對

F-16V飛官辛柏毅失聯 6架次軍機9艦艇持續搜救

F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙

F-16事故後扯藍白砍預算 馬文君怒：「錢早給了」防撞地系統1架都沒有

相關新聞

陸證實去年印巴衝突 殲-10C空戰中擊落多架戰機

2025年5月，印度與巴基斯坦爆發邊境衝突，傳出巴基斯以中國製殲-10戰機擊落印度戰機。新華網12日報導，大陸國家國防科...

國台辦列女檢察官陳舒怡是「台獨打手」 律師公會：其心可議

大陸國台辦將台灣高檢署女檢察官陳舒怡列「台獨打手幫兇」，聲稱要終身追責；台北律師公會今發聲明表示，國台辦無權干預我國司法...

若川普拿下格陵蘭 陸學者研判美歐不可能開戰

美國日前捉捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普已鎖定下個目標，揚言對格陵蘭採取行動。大陸國關學者閻學通研判，如果川普堅決...

上月被裁定3項國安罪全成立 黎智英案今起聽取求情

香港壹傳媒創辦人黎智英國安案，上月被裁定包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立，香港西九龍裁...

王毅與索馬利亞外長通話：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨行徑

在推遲到訪後，大陸外長王毅當地時間11日與索馬利亞外長德埃舉行電話會談。王毅表示，中國將一以貫之支持索馬利亞維護國家主權...

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

連續36年新年首訪非洲的大陸外交部長王毅，突然取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問，直接從首站衣索比亞抵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。