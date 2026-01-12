國台辦列女檢察官陳舒怡是「台獨打手」 律師公會：其心可議

大陸國台辦將台灣高檢署女檢察官陳舒怡列「台獨打手幫兇」，聲稱要終身追責；台北律師公會今發聲明表示，國台辦無權干預我國司法主權，意圖以域外政治宣示對我國司法從業人員施加寒蟬效應，其心可議。

台北律師公會表示，檢察官代表國家行使犯罪偵查、訴追與執行等職權，職務行使依法享有憲法所保障的外部獨立性。

台北律師公會說，台灣社會歷經長期自由化與民主轉型，透過民眾個案評鑑制度、檢察官輪調制度、主任檢察官票選制度，以及檢察長評鑑等多項制度性改革，已根本性改變威權時期檢察體系的結構因素，確保檢察官得以依法獨立行使職權，不受任何政治或其他外力之不當干預。

聲明表示，我國刑事司法制度，是以檢察官的檢察權、律師的辯護權及法院的審判權各自獨立行使職權，並相互制衡為核心架構，此制度設計，不僅是人權保障之基石，更是維繫司法公正與法治國原則的核心機制。