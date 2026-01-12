若川普拿下格陵蘭⋯陸學者研判美歐不可能開戰但…

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通指出，如果川普堅決拿下格陵蘭，美國跟歐洲國家在軍控等各個領域裡故意不配合的衝突會增加，不過「馬上進行戰爭的可能性沒有」。（圖／取自北京清華大學國際關係研究院官網）
美國日前捉捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普已鎖定下個目標，揚言對格陵蘭採取行動。大陸國關學者閻學通研判，如果川普堅決拿下格陵蘭，美國跟歐洲國家在軍控等各個領域裡故意不配合的衝突會增加，不過「馬上進行戰爭的可能性沒有」。

根據新加坡聯合早報，北京清華大學國際關係研究院11日舉辦圓桌論壇，主題為「川普2.0時代的美國與盟國關係」，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通在會上發表上述看法。

圓桌論壇主持人、清華大學國際關係研究院副院長李莉提問，美國知名學者福山的「歷史終結論」對當下國際秩序演進意味什麼。閻學通回應指出，不能從制度主義範式（模式）去理解當下國際秩序，不能說美歐因沒有共同價值觀來維持戰略合作，所以「西方就結束了」。

他說，西方沒有結束，歐洲國家並非因政治制度不同，而與美國採取分道揚鑣的政策，而是西方國家的內部衝突日益嚴重，「遠遠超過了、不再維持他們之間的戰略合作」。

閻學通以格陵蘭為例指出，如果川普堅決拿下格陵蘭，「不排除歐洲會有相當多人沒法忍下這口氣」，導致美國跟歐洲國家發生更多軍事相關衝突的可能性，但是「美歐之間馬上進行戰爭的可能性沒有，而是在軍控在各個領域裡，故意找碴，不配合的衝突會增加」。

他不排除有極端的歐洲決策者，最後支持川普軍事占領格陵蘭。閻學通在回答媒體提問時評估，川普為了做「美國最偉大總統」，拿下格陵蘭決心很大，不一定用軍事手段，可能以提供安全保障或武器跟歐洲交換。

專研歐洲的中國社會科學院榮休學部委員周弘則分析，歐洲面對美國霸凌，除了抗議，難有大作為，並形容歐洲為「經濟巨人，政治矮子，軍事侏儒」。她說，甚至如果美國動用顏色革命，或明早醒來美軍基地已經佔領全島（格陵蘭），「但歐洲能幹什麼？」

格陵蘭屬於丹麥自治領土，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已警告，若美國以武力奪取格陵蘭，美國與歐洲盟友80年來建立的北大西洋公約組織（NATO）將就此終結。

美國 格陵蘭 川普

