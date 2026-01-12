上月被裁定3項國安罪全成立 黎智英案今起聽取求情

香港壹傳媒創辦人黎智英國安案，上月被裁定包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立，香港西九龍裁判法院12日上午10點開庭處理所有涉案被告的求情陳詞（類似量刑辯論或量刑陳述），預計需時4日，然後公布判刑日期。

本案是港版國安法實施後首起勾結外國勢力罪的審訊，根據前述法規，相關控罪罪成者，最高可判終身監禁。

根據香港法制，求情通常在被告認罪或被裁定有罪後提出，被告或其律師需要向法庭提交求情信或陳述，說明被告的背景、健康狀況與悔意等，以供法庭進行量刑參考。

香港文匯報報導，司法機構日前公布，12日正庭連同7個延伸庭共開放491席公眾席，其中正庭設有42個公眾席，以及約100張後備席。聆訊另設116個記者席，正庭占42席。

9日中午起，在法院外已有逾30人排隊。12日上午法院大樓外保安加強，數十名穿着防刺戰術背心的警員在場巡邏，「劍齒虎」裝甲車也在法庭外戒備。警方亦設置路障，所有進入法庭的車輛，均需接受安檢。

專注報導香港司法議題的「法庭線」指出，案件共涉9名被告，包括經審訊後定罪的黎智英，及其餘認罪的前壹傳媒行政總裁張劍虹、前「蘋果」副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平）、「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華。黎已還押逾5年，其餘8人則還押逾4年。

黎智英上月被裁定3項控罪全部成立，判詞長達855頁。法官指，黎長年對中國心懷怨恨，又指他無論在「國安法」生效前後，唯一意圖是尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益也在所不惜。

港府政制及內地事務局局長曾國衞10日在一公開活動上表示，「黎智英被定罪，說明任何試圖破壞國家安全和團結、繁榮進步的圖謀都不會得逞，亦絕不會成功，更絕對阻礙不了國家強國之路和民族復興之途。」