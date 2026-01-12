港日交流 持續受中日關係不和影響

快訊

中央社／ 香港12日電

在中國和日本關係不和之下，香港和日本的交流持續受影響，港方繼去年底退出由日本官方主辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」之後，港府官員下月也難以出席在港舉行的日本天皇誕辰酒會。

信報今天報導，日本駐港總領事館將於2月5日舉辦一年一度的日本天皇誕辰酒會，但多名政界和官府中人說，在中日關係持續惡化之下，香港官員、行政會議成員和立法會議員等人恐怕難以出席。

據報導，日本駐港總領事三浦潤近日向香港各界人士發出酒會邀請函，不少政商界人士包括新一屆立法會議員均獲邀，但香港官員、議員與日本總領事把酒言歡的場面，恐怕很難重現。

報導表示，日本德仁天皇於2019年繼位後，日本駐港總領事館於2023年首次復辦天皇誕辰酒會，其後每年2月都會舉辦，港府官員、行政會議成員、立法會議員及商界人士通常都會應邀出席，比如2023年律政司司長林定國就作為港府代表出席，與時任日本總領事岡田健一同台祝酒。

報導表示，香港作為國際大都會，也是中國的特別行政區，原應肩負聯通國際的超級聯繫人角色，但在國際政治變局紛亂之下，香港政界的對外聯絡工作難免蒙上陰霾。

中日關係轉差後，香港政府明顯緊隨北京的對日政策；去年11月底，香港教育局就曾退出由日本官方主辦的「21世紀東亞青少年大交流計畫」，同時取消派出中學生赴日交流的安排。

香港行政長官李家超其後表示，日本首相高市早苗早前發表的「涉台言論」令很多港日交流成效存疑，港府會密切監察發展，「相關安排必須符合國家尊嚴和港人利益」。

除了對日關係外，香港創新科技及工業局局長孫東上週也突然取消美國的訪問行程，外界相信這也是港府跟隨北京中央對美步伐的決定，因為美國出兵委內瑞拉並抓走總統馬杜洛夫婦，令北京方面不滿。

