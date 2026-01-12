王毅與索馬利亞外長通話：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨行徑

在推遲到訪後，大陸外長王毅當地時間11日與索馬利亞外長德埃舉行電話會談。王毅表示，中國將一以貫之支持索馬利亞維護國家主權、統一和領土完整，反對索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑。

索馬利蘭位於非洲之角東北部，東部和索馬利亞接壤。1991年索馬利亞內戰時，索馬利蘭宣布脫離索馬利亞，是當前世界上實際控制領土面積最大的未受國際普遍承認的國家。上個月26日，以色列宣布正式承認索馬利蘭為「獨立主權國家」，是索馬利蘭宣布建國後首次獲得國際承認。

中華民國與索馬利蘭尚無正式外交關係，但2020年2月26日，雙方經協商簽署議定書，兩國同意以台灣代表處與索馬利蘭代表處之名互設官方代表機構。同年7月，時任大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會回答相關提問時表示，中方堅決反對台灣當局同索馬利蘭互設官方性質機構，或進行任何形式的官方往來。趙立堅並說，「民進黨當局病急亂投醫，圖謀在國際上搞分裂活動，絕不會得逞。」

在以色列承認索馬利蘭獨立後，大陸外交部日前宣布王毅1月7日至12日應邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，一度引發外界關注。

北京日報客日前曾引述中國國際問題研究院發展中國家研究所助理研究員馬漢智說法指出，王毅訪問索馬利亞「首要、最鮮明的政治信號，就是堅定支持索馬利亞維護自身主權、安全與發展利益」。

不過，王毅8日結束對衣索比亞的訪問後，卻跳過索馬利亞，9日直接前往坦尚尼亞。

中國駐索馬利亞大使館隨後於10日發布新聞稿稱，經中國和索馬利亞兩個外交部門友好協商，中方因日程安排原因調整王毅有關訪問行程，雙方正就下一步安排保持溝通。外電則引述索馬利亞總統府一名不願具名官員的說法稱，王毅的訪問行程因「技術性問題」被推遲。

根據大陸外交部11日晚間發布的新聞稿，王毅於當地時間1月11日，在訪問非洲途中與索馬利亞外長德埃舉行電話會談。王毅強調，中索戰略夥伴關係不會受一時一事的影響。中方高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。

王毅說，「我們將一以貫之支持索馬利亞維護國家主權、統一和領土完整，反對索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑。無論國際風雲如何變化，中方都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作，以「中非人文交流年」為契機，加強兩國友好交往，鞏固好、發展好兩國戰略夥伴關係。」

王毅並表示，中方全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席，共同履行維護國際和平與安全的責任。

德埃則表達索方衷心感謝中方支持索維護國家的主權和領土完整，反對一切分裂和恐怖行徑，幫助索實現國家的穩定與發展。他強調，索方恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政。