暌違八年 加國總理將訪陸

加拿大總理卡尼將在13至17日對中國大陸進行國是訪問，這是加拿大總理八年來首次訪陸，訪問旨在討論貿易等多項議題，並在多年的外交關係緊張後尋求重建雙邊關係。

加拿大總理辦公室表示，卡尼將與大陸國家主席習近平、總理李強及其他政府和商界領袖會面，加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域合作。這是卡尼和習近平繼去年10月首次正式會晤後，再度會面。

習近平於去年10月在南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間邀請卡尼訪問大陸，卡尼形容這是兩國緊張關係中的「轉折點」。

目前加拿大仍對大陸電動車徵收100%關稅，大陸也對加拿大油菜籽、海鮮等農產品採取報復性關稅。

加媒《環球郵報》指，卡尼是否會承諾降低對大陸電動車關稅稅率仍待觀察，並引述智庫指，中方常將市場准入和經濟合作與核心利益掛鉤，其中包含台灣問題。