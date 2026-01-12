暌違八年 加國總理將訪陸

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

加拿大總理卡尼將在13至17日對中國大陸進行國是訪問，這是加拿大總理八年來首次訪陸，訪問旨在討論貿易等多項議題，並在多年的外交關係緊張後尋求重建雙邊關係。

加拿大總理辦公室表示，卡尼將與大陸國家主席習近平、總理李強及其他政府和商界領袖會面，加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域合作。這是卡尼和習近平繼去年10月首次正式會晤後，再度會面。

習近平於去年10月在南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間邀請卡尼訪問大陸，卡尼形容這是兩國緊張關係中的「轉折點」。

目前加拿大仍對大陸電動車徵收100%關稅，大陸也對加拿大油菜籽、海鮮等農產品採取報復性關稅。

加媒《環球郵報》指，卡尼是否會承諾降低對大陸電動車關稅稅率仍待觀察，並引述智庫指，中方常將市場准入和經濟合作與核心利益掛鉤，其中包含台灣問題。

太空競爭白熱化…陸追趕SpaceX 申報20萬顆衛星計畫

中國大陸在二○二五年最後一周向國際電信聯盟（ＩＴＵ）遞交多個衛星星座計畫，總申報規模超過廿萬顆，其中超過十九萬顆都來自一...

陸「可回收火箭」快問世？ 預計今年底試射

箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用（重複使用）基地日前動工，該項目為中國大陸首個海上回收複用火箭產能基地，也是...

陸衛星頻譜大進擊 去年最後一周向國際電信聯盟申報20萬顆星座計畫

大陸在2025年最後一周向國際電信聯盟（ITU）遞交多個衛星星座計畫，總申請規模超過20萬顆，其中超過19萬顆都來自一個...

陸火箭可回收 年底執行第一枚

大陸民營火箭公司箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用基地近日動工。該項目為大陸首個海上回收複用火箭產能基地，也是...

