陸火箭可回收 年底執行第一枚

大陸民營火箭公司箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用基地近日動工。該項目為大陸首個海上回收複用火箭產能基地，也是首個不銹鋼火箭「超級工廠」。

根據計畫，今年8月底，大陸首個「液氧甲烷+不銹鋼+海上回收」火箭「元行者一號」將在該基地開始總裝測試，年底首枚「錢塘號」火箭將執行首次飛行及回收任務。

科創板日報報導，該基地位於杭州市錢塘區，距錢塘臨江碼頭僅14公里。這一區位優勢使組裝完成的火箭可透過水路直達東海發射海域，執行任務後也能經由海路返回基地進行檢修複用。

箭元科技中大型液體運載火箭生產試驗及總裝總測基地包括回收複用中心、檢測檢驗中心、生產製造中心，專案總投資人民幣52億元，建成後將具備年產25發火箭的規模化製造能力。

與此同時，商業航太也成為大陸各主要經濟大省，培育新質生產力的核心賽道，競爭日趨白熱化。

廣州市政府辦公廳近日發布「廣州市加快建設先進製造業強市規劃（2024—2035年）」，提出到2035年，打造具有全球影響力的大陸商業航太新一極。上海市政府辦公廳也印發「上海市支持先進製造業轉型升級三年行動方案（2026—2028年）」，力爭到2027年，上海商業航太產業規模達到人民幣1000億元以上，商業火箭形成年產100發、商業衛星形成年產1,000顆能力，全面建設重複使用火箭創新高地。