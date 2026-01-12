陸衛星頻譜大進擊 去年最後一周向國際電信聯盟申報20萬顆星座計畫

大陸在2025年最後一周向國際電信聯盟（ITU）遞交多個衛星星座計畫，總申請規模超過20萬顆，其中超過19萬顆都來自一個新成立「國家隊」機構。陸媒指，這意味著大陸在衛星頻譜資源領域已上升至國家戰略層面，更凸顯大陸鎖定以美國SpaceX星鏈（Starlink）為主的全球太空資源競爭正在升高。

與此同時，美國聯邦通信委員會（FCC）近日批准下一代衛星星座計畫，授權馬斯克旗下的SpaceX在現有已部署8,000顆衛星的基礎上，增加部署運營7,500顆Gen 2星鏈衛星。

上述種種舉措顯示，中美衛星競爭已白熱化。

大陸近期向ITU申報多個星座計畫

本次衛星頻譜申報運營主體全面擴容，涉及中國星網、上海垣信、中國移動、中國電信、無線電創新院（無線電頻譜開發利用和技術創新研究院）、國電高科、航天馭星、銀河航天等多家公司機構。

其中，規模最大的兩個星座為無線電創新院CTC-1和CTC-2，衛星規模均為96,714顆。公開訊息顯示，無線電創新院於2025年12月30日在雄安新區登記註冊，是大陸無線電管理技術領域首家以技術創新和成果轉化為目標的新型研發機構。

專家分析，無線電創新院作為中國大陸衛星互聯網新成立的「國家隊」，整合產業資源，發揮中國超大規模市場優勢，加快大陸產業趕超SpaceX。

接受申請的ITU為聯合國主管資訊通信技術事務的機構，負責分配和管理全球無線電頻譜與衛星軌道資源。根據ITU規定，新提交的衛星申請需在七年內發射首顆衛星，並在第9年、第12年和第14年分別完成總申報數量的10%、50%和100%部署。若星座項目未能按這些節點或在總共14年的所給時間內發射足夠多衛星，頻譜權利將按屆時實際發射數量按照比例縮減。

由於衛星頻譜與軌道資源具有稀缺性，採「先到先得」分配，且有階段性投放要求，進一步加速了全球太空資源競爭。同時，ITU強制性履約機制，使得衛星製造與發射在未來數年成為產業中最確定、最緊迫的環節。

ITU統計數據顯示，低地球軌道理論上可容納衛星總數約六萬顆。截至2025年5月12日，全球在軌低地球軌道衛星數量約為10,824顆，當前低地球軌道資源的利用率約為18%。

中郵證券數據顯示，目前美國在軌航天器數量全球領先，占比達75.94%，中國約占全球數量的9.43%。中美雙方仍有一定差距。

東吳證券指出，大陸低軌衛星互聯網從2025年下半年已進入批量發射建設階段，2026年有望迎來更大批量發射，產業發展進一步加速。