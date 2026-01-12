一晃十多年！南極走一趟 平路重返香港

香港Ｍ+博物館定位為亞洲全球性當代視覺文化博物館，正舉行特展之一是「Ｍ+希克藏品：心靈圖景」。台灣作家平路重返香港，第一站去了Ｍ+，特別去看這特展，同時也一連兩天在香港與她的讀者和舊友見面，講述的也是圖景，不過背景是極南之地。

香港一度有繁盛的台灣文化活動，當年平路作為駐港文化官員，就這樣一場一場地把台灣文化引介給港人。有人說那些年的香港人熱門旅行地是台灣，除了夜市小吃，更多是被那些台灣電影、小說、美術甚至原住民歌聲吸引去。

平路駐港七年，專注台港文化交流，但她說離港十多年，再沒有來香港，所以好奇香港有了怎樣的變化，而作為前文化官員和現在的作家，第一站選了西九文化區，特別是Ｍ+博物館，又特別看了她喜歡的Ｍ+希克藏品展。

該特展已是系列三，探索卅八位藝術家如何透過作品展現快樂、感傷、平靜、焦慮、懷疑和驚奇等。而平路今次到香港，則把自己的新作「南極．極南」帶來，想跟港人探索新的心靈之旅。

平路說到多年沒來香港，這次是興奮的重逢。她首本以旅行為主題的書，吸引香港粉絲和老友。她以「為什麼」破題，為什麼要寫旅行的書，又為什麼選了南極。簡單說是因為她怕寫下什麼，什麼就消失不見。她不願消失的，其實是她描述那種感覺，就是看到的場景，會張大嘴巴，說不出話來，沒有語言可表達，文字也是不夠的，張大嘴巴嘆氣，驚嘆也是很重要的，而這次寫南極她心情很複雜，但寫得前所未有的快。

平路以那些看似失敗探險，成就一段段奇蹟。她提到南極行旅開拓者，特別是富有夢想的英國探險家謝克頓。平路大多時候與聽者探索她的「心靈圖景」，包括旅行的不確定性，並以全新視界體會「時間崩壞、太初廣大」。