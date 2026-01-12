聽新聞
0:00 / 0:00
暌違8年！加拿大總理明訪陸 尋重建雙邊關係
加拿大總理卡尼將在十三至十七日對中國大陸進行國是訪問，這是加拿大總理八年來首次訪陸，訪問旨在討論貿易等多項議題，並在多年的外交關係緊張後尋求重建雙邊關係。
加拿大總理辦公室表示，卡尼將與大陸國家主席習近平、總理李強及其他政府和商界領袖會面，加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域合作。這是卡尼和習近平繼去年十月首次正式會晤後，再度會面。
習近平於去年十月在南韓舉行的ＡＰＥＣ峰會期間邀請卡尼訪問大陸，卡尼形容這是兩國緊張關係中的「轉折點」。
綜合外媒報導，加拿大前外交官、阿爾伯塔大學中國學院院長侯秉東（Gordon Houlden）說：「這是一個巨大的進步。」他指出，如果影響加國出口的一些商業問題源於政治因素，那麼解決這些政治根源，應該會對貿易產生積極影響。
目前加拿大仍對大陸電動車徵收百分之百關稅，大陸也對加拿大油菜籽、海鮮等農產品採取報復性關稅。加媒「環球郵報」指，卡尼是否會承諾降低對大陸電動車關稅稅率仍待觀察，並引述智庫指，中方常將市場准入和經濟合作與核心利益掛鉤，其中包含台灣問題。
大陸官媒環球時報引述加拿大民調為中加關係「預熱」，其中一項調查指出，目前加拿大人對陸持正面看法的比例已從去年初的百分之十六，升至百分之廿七，並稱，這種回升趨勢意味著「破冰」暖流在民間流動。
報導還引據另兩項調查結果顯示，超過百分之六十的加拿大民眾支持取消對中國電動汽車關稅，換取中國取消對加相應反制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言