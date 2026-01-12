暌違8年！加拿大總理明訪陸 尋重建雙邊關係

加拿大總理卡尼將在十三至十七日對中國大陸進行國是訪問，這是加拿大總理八年來首次訪陸，訪問旨在討論貿易等多項議題，並在多年的外交關係緊張後尋求重建雙邊關係。

加拿大總理辦公室表示，卡尼將與大陸國家主席習近平、總理李強及其他政府和商界領袖會面，加強雙方在貿易、能源、農業和國際安全等領域合作。這是卡尼和習近平繼去年十月首次正式會晤後，再度會面。

習近平於去年十月在南韓舉行的ＡＰＥＣ峰會期間邀請卡尼訪問大陸，卡尼形容這是兩國緊張關係中的「轉折點」。

綜合外媒報導，加拿大前外交官、阿爾伯塔大學中國學院院長侯秉東（Gordon Houlden）說：「這是一個巨大的進步。」他指出，如果影響加國出口的一些商業問題源於政治因素，那麼解決這些政治根源，應該會對貿易產生積極影響。

目前加拿大仍對大陸電動車徵收百分之百關稅，大陸也對加拿大油菜籽、海鮮等農產品採取報復性關稅。加媒「環球郵報」指，卡尼是否會承諾降低對大陸電動車關稅稅率仍待觀察，並引述智庫指，中方常將市場准入和經濟合作與核心利益掛鉤，其中包含台灣問題。

大陸官媒環球時報引述加拿大民調為中加關係「預熱」，其中一項調查指出，目前加拿大人對陸持正面看法的比例已從去年初的百分之十六，升至百分之廿七，並稱，這種回升趨勢意味著「破冰」暖流在民間流動。

報導還引據另兩項調查結果顯示，超過百分之六十的加拿大民眾支持取消對中國電動汽車關稅，換取中國取消對加相應反制。