太空競爭白熱化！陸追趕SpaceX 申報20萬顆衛星計畫

中國大陸在二○二五年最後一周向國際電信聯盟（ＩＴＵ）遞交多個衛星星座計畫，總申報規模超過廿萬顆，其中超過十九萬顆都來自一個新成立「國家隊」機構。陸媒指，這意味著大陸在衛星頻譜資源領域已上升至國家戰略層面，更凸顯大陸鎖定以美國SpaceX星鏈（Starlink）為主的全球太空資源競爭正在升高。

衛星頻譜採「先到先得」

陸媒「每日經濟新聞」指出，由於衛星頻譜與軌道資源具有稀缺性，依據ＩＴＵ制定的「先到先得」原則，先申報頻率並按時發射衛星，才能鎖定頻率使用權和軌道位置，否則逾期將被回收，面臨被他國系統搶占、自身星座無法補網和全球服務斷鏈的風險。

上海證券報報導，上述這廿萬顆衛星來自十多個星座，每個星座的衛星數量從十多顆到九萬多顆不等，其中最大的兩個星座即是無線電創新院申請的CTC—1和CTC—2，規模均為九萬六七一四顆，這一數量遠多於SpaceX星鏈計畫的三萬顆。

陸「國家隊」拚低軌衛星

無線電創新院實際上是一家去年十二月卅日才在雄安新區註冊的新機構。公開資料顯示，其由隸屬大陸工信部的國家無線電監測中心，結合產學資源如中國星網、南京航空航天大學在內的七家單位共建，揭示了其在衛星互聯網產業中，作為大陸「國家隊」的角色。

上海社科院信息研究所副所長丁波濤認為，在國際太空競爭日益激烈的背景下，此舉表明大陸在低軌空間進行大規模、系統性布局及與美國和西方國家開展正面競爭的決心和能力。

他並指，當前美國幾乎壟斷了全球絕大部分近地衛星軌道和頻率資源。

實際部署數量還有待觀察

此前，大陸成功申請的低軌衛星數量總數達五點一三萬顆。當前的廿萬顆衛星處於申報階段，ＩＴＵ不一定完全批准，即使獲批也不等於成功部署。不過，丁波濤看好無線電創新院整合產學資源，結合大陸龐大市場優勢，加快大陸未來在近地衛星的發射和運營能力上「趕超SpaceX」。

而美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）九日甫宣布，授權SpaceX在現有已部署八千顆衛星基礎上，增設七五○○顆第二代星鏈衛星，使全球星鏈衛星總數增至一萬五千顆；另外的一萬五千顆仍暫緩核准。

陸媒指，低地球軌道（地表上方一六○至兩千公里間）約可容納六萬顆衛星，截至去年五月約有一萬顆衛星在軌運行，利用率為百分之十八。

美國在軌飛行器數量全球領先，占比達七成六，大陸約占百分之九。